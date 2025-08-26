國泰證券落實普惠金融精神 多檔債券最低申購面額只要1千美元
美國聯準會（Fed）至今利率連五凍，也為債券市場帶來轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源。為滿足年輕人多元且彈性的配置需求，國泰證券落實普惠金融精神，大幅調降多檔債券最低申購面額，只要1,000美元，投資人即可低門檻參與全球債券市場。
券商公會統計，今年1至6月複委託商品交易，債券成交金額累積逾6千億元，相較於去年同期成長23%，顯示投資人對於債券商品的需求逐漸提升，將債券視為當前市場環境下的重要資產配置選項。國泰證券表示，債券信用評等的透明性，對於資金有限的小資族而言，更可依風險承受度選擇合適標的，特別是在市場逐步邁向降息週期之際，債券價格有望回升，正是重新檢視債券部位的關鍵時刻。
國泰證券「小額債券App」介面擁有高達9項篩選功能，包含「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「參考殖利率」等設定，皆可以跨條件的篩選方式，快速交叉選出理想的投資標的。更提供超過150檔BBB以上評級的投資等級債券，包含不同年期的蘋果公司、波克夏海瑟威金融公司、美國國庫債券等高信評債券標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言