獨家／成功「破蛋」！富邦人壽受理亞資中心首件OIU保單

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。其中，OIU壽險保單成功「破蛋」，由富邦人壽成功受理1件OIU專屬商品，終結壽險業連續13個月零開單紀錄。

據金管會統計，2025年6月國際保險業務分公司（OIU）稅前盈餘為67.3萬美元，創下今年以來單月新低，前六月OIU稅前盈餘824.4萬美元，年減39%。而6月OIU件數與保費收入，單月15件、整體保費收入57.5萬美元，其中，壽險業6月保單「掛蛋」，從2024年6月起，已連續13個月未開張。

在亞洲資產管理中心啟動後，各大壽險也積極推動OIU業務，由富邦人壽奪得頭香，已成功受理首件OIU保單，據了解，該張OIU保單新契約保費約新台幣380萬元。

富邦人壽這張「(國際)富美環球利率變動型終身壽險」是針對境外人士投保的OIU專屬商品，專供持有外國護照且在台無住所個人投保，屬於利率變動型壽險，具有二大特性：一，增值回饋分享金機制：有機會享有增值回饋分享金轉增購保額提高保障、二，長期累積資產：以50歲男性投保保額30萬美元，躉繳為例，第4~ 50保單年度的壽險保障為實繳保費約2.8~3.5倍。

另外，截至8月22日富邦人壽於專區推廣之高資產客戶專屬保單共核實3件、受理中3件，新契約保費總計約7,000萬元，保戶已全額繳納保費；其中3件自業務通路進件、3件自北富銀合作銀行通路進件。此外，富邦人壽保費融資已於8月11日正式開辦。

金管會從2015年大舉開放保險業可透過境外保險分公司，對外籍客戶銷售 OIU保單，在2017年賣出477張保單、新契約保費收入近1.68億美元，但在達到「顛峰」後，從2018年起開始見到衰退，全年保費收入僅8064萬美元，較前一年大舉腰斬，至2024年更是全年只賣了四件、新契約保費收入僅剩115萬美元。業界也期盼能透過這次機會，翻轉頹勢。