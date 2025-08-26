永豐投顧：為企業與機構投資人建立永續溝通橋樑

永豐金證券與永豐投顧攜手企業永續發展協會（BCSD Taiwan）舉辦「綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來」論壇，邀請產官學界重量級講者與會，深度解析淨零碳排與永續發展基石的「政策層面」，並剖析企業與投資人「議合」過程中如何透過合作與溝通，共同開啟追求共贏的旅程。

永豐投顧的永續成績寫下同業典範，持續帶領資金流入低碳永續的企業，建構企業與機構投資人溝通永續的橋梁，2023年啟動助機構投資人與企業的「議合服務」，希望提供優化永續投資的決策。永豐投顧總經理李學詩指出，2023年底推出的「機構投資人議合」服務，寫同業之先，領先市場建立溝通平台，助企業與機構投資人建立有效對話機制，反映永豐投顧正在以專業特色，提升機構投資人盡職治理品質。

永豐投顧2019年成立ESG研究小組，2020年首創全台接軌國際SASB準則的「SinoPac+企業永續評鑑系統」，近年更陸續推出結合普惠金融與永續投資的「豐ESG存股」推薦，以及協助金融機構計算範疇三的「PCAF財務碳排計算機」。永豐投顧長期深耕ESG研究，結合投顧專業的企業財務分析觀點，ESG團隊近年已擴大編制，積極引薦海內外最新永續準則，為機構投資量身打造永續投資新解方。