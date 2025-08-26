台新全球龍頭成長主動式 ETF 8月27日起掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所表示，主動式ETF熱潮方興未艾，台新投信也即將加入發行主動式ETF的行列。台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）受益憑證，將於2025年8月27日掛牌上市，並得辦理融資融券，此檔為投資海外股票的主動式ETF。

證交所表示，根據台新投信送件資料內容，該檔ETF主要投資具長期獲利基礎的全球大型企業，多兼具產業領導地位與成長領先潛力的特質，其透過財務分析與計量模型輔助，由下而上挑選出市值與成交值符合者，並由經理公司研究團隊設定多重成長性因子分析基本面，且依據全球總體經濟概況、產業循環位置、財務評價面等進一步挑選出具長期競爭力與發展潛力的個股，建構投資組合，該基金無設定績效指標。

集中市場掛牌上市ETF將達191檔（含被動式ETF184檔及主動式ETF7檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

