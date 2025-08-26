台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五釋出「鴿派」訊號，市場預期9月降息機率大增，激勵美股四大指數全面收紅、美元大跳水，帶動昨（25）日主要亞幣強勢反彈，新台幣兌美元匯價也升破30.5元關卡，以30.45元作收，強升1.35角，終止連七貶，匯銀人士估外資昨天匯入5億美元至6億美元。

台股昨日開高走高，終場勁揚512點或2.1%，外資回補買超241.1億元。外資回流，連動新台幣匯價走升，昨天開盤即以30.53元兌1美元、升值5.5分開出，盤中一度衝高至30.386元，勁揚1.99角。隨美元在亞洲電子盤逐漸回穩，壓抑新台幣升幅，終場新台幣仍以30.45元收盤，單日強升1.35角。

昨天新台幣匯率結束連七貶走勢。台北與元太外匯市場總成交量為13.535億美元，顯示市場交投仍偏觀望。

外匯交易員指出，鮑爾雖未明確承諾9月降息，但強調就業下行風險上升，可能導致失業率攀升，市場解讀為比預期更「鴿派」，使得美元指數第一時間大幅回落。

央行統計，昨日美元指數重挫0.86%，帶動亞幣普遍走揚，其中日圓狂飆0.87%，在亞幣中漲幅居冠，韓元升值0.56%居次，星元升值0.55% ，新台幣升0.44%，人民幣升0.41%；歐元更狂升0.89%。

不過，匯銀主管提醒，儘管市場歡呼降息預期，但鮑爾也點出美國經濟潛藏隱憂。未來數據將成為關鍵，本周美國將公布個人消費物價指數（PCE）與第2季GDP修正值，將左右市場對Fed政策的進一步判斷。若通膨依舊高檔、就業持續走弱，不排除9月可能先「預防性降息」1碼。

外匯市場人士認為，若降息幅度符合市場預期，美元雖可能走弱，但跌勢不致過深，新台幣短線回升空間仍有限。加上台美關稅談判仍未明朗，也可能壓抑新台幣升值動能。昨日新台幣1個月期NDF折價約107點左右，折價雖較上周五微幅擴大，但預期新台幣大幅升值的心理並不濃。