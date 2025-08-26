快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

聽新聞
0:00 / 0:00

央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。聯合報系資料照

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至22日），但台灣基本面比日本、南韓好很多，9月理監事會將會討論這個問題。市場解讀下月利率不會調降。

行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備詢，立委關注降息、台幣升值等議題。

國民黨立委賴士葆質詢楊金龍，當初新台幣一度大幅升值，是否配合關稅談判？卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、楊金龍同聲表示「沒有」。

根據台美談判小組先前說法，台美談判期間，主要鎖定關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題廣泛討論，並未觸及匯率議題，且台美經貿工作小組成立以來，由鄭麗君擔任召集人，小組成員並未包括央行，央行也不在談判小組中。

國民黨立委黃健豪質詢時指出，產業界除關心稅率外，也很關心匯率，民間工具機、機械業產業界認為，下半年出貨量放緩，經濟成長率可能下修，詢問下半年是否可能降息。民進黨立委李坤城也說，工具機業者建議政府採防禦性匯率調控。

楊金龍詢答時說明，央行調整利率不是針對某個產業，而是看整體，判斷標準包括經濟成長率、物價。據主計總處最新評估，今年上半年經濟成長率6.75%，下半年2.3%，全年經濟成長率則是4.45%；消費者物價指數（CPI）年增率是1.76%。

楊金龍提到，今年1月至8月22日止，新台幣匯率升值7.18%，比日圓、韓元高些，但台灣基本面都比日、韓還要好，並且好很多，這個問題9月的理監事會討論。

央行9月將舉行第3季理監事會。若以主計總處最新預估來看，今年全年經濟成長率大幅上修至4.45％，CPI年增率下修至1.76％，是五年新低。

新台幣 楊金龍 台幣匯率

延伸閱讀

林岱樺嗆鄭麗君不用通過5,900億元？ 政院：與實際有出入

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

相關新聞

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四...

央行房貸管制 遭質疑「肥政府 瘦民眾」

金融圈人士透露，為因應中央銀行的不動產放款總量管制，銀行爭取承作更多地方政府或公營事業貸款，因此壓低這些機構的貸款利率，...

央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至2...

台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五釋出「鴿派」訊號，市場預期9月降息機率大增，激勵美股四大指數全面收紅、美元大跳水，帶動...

富邦壽上半年股海大豐收 投報率23%

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，旗下子公司富邦人壽上半年在股海撈金，實現利益大賺752億元，投報率高達23...

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，總經理韓蔚廷於會後受訪時表示，不預期富邦金明年股利配發率會比今年差。換而言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。