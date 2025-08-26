央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至22日），但台灣基本面比日本、南韓好很多，9月理監事會將會討論這個問題。市場解讀下月利率不會調降。

行政院長卓榮泰昨日率部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備詢，立委關注降息、台幣升值等議題。

國民黨立委賴士葆質詢楊金龍，當初新台幣一度大幅升值，是否配合關稅談判？卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、楊金龍同聲表示「沒有」。

根據台美談判小組先前說法，台美談判期間，主要鎖定關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題廣泛討論，並未觸及匯率議題，且台美經貿工作小組成立以來，由鄭麗君擔任召集人，小組成員並未包括央行，央行也不在談判小組中。

國民黨立委黃健豪質詢時指出，產業界除關心稅率外，也很關心匯率，民間工具機、機械業產業界認為，下半年出貨量放緩，經濟成長率可能下修，詢問下半年是否可能降息。民進黨立委李坤城也說，工具機業者建議政府採防禦性匯率調控。

楊金龍詢答時說明，央行調整利率不是針對某個產業，而是看整體，判斷標準包括經濟成長率、物價。據主計總處最新評估，今年上半年經濟成長率6.75%，下半年2.3%，全年經濟成長率則是4.45%；消費者物價指數（CPI）年增率是1.76%。

楊金龍提到，今年1月至8月22日止，新台幣匯率升值7.18%，比日圓、韓元高些，但台灣基本面都比日、韓還要好，並且好很多，這個問題9月的理監事會討論。

央行9月將舉行第3季理監事會。若以主計總處最新預估來看，今年全年經濟成長率大幅上修至4.45％，CPI年增率下修至1.76％，是五年新低。