富邦金控明年股利配發率 不輸今年

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控。圖／富邦金提供
富邦金（2881）昨（25）日舉行2025年上半年法說會，總經理韓蔚廷於會後受訪時表示，不預期富邦金明年股利配發率會比今年差。換而言之，富邦金明年股利配發率有望將高於41.8%。

據公開資訊觀測站資料顯示，富邦金過去10年股利配發率介於32.2至65.6%，今年則為41.8%。由於今年金融業面臨匯率、關稅等影響，營運也受到挑戰，外界關注明年股利政策。

韓蔚廷表示，富邦金的股利政策目前並未調整，年底時會再看一下，因富邦人壽將接軌兩大國際制度IFRS 17與ICS，資產負債會做一些調整，對於人壽之後獲利在報表上的影響、計算發放股利的基礎，可能會做一些調整，「但是不預期比現在差。」

對於未來四個月的獲利展望，韓蔚廷指出，「如果各子公司能夠維持上半年業務動能，同時匯率的影響小一點狀況下，還是樂觀的看待。」

台灣的暫時性對等關稅為20%，是否對銀行放款有所影響？北富銀總經理郭倍廷說明，出口美國占比超過20%以上的公司及受影響比較大的產業的放款比重，只占全行總放款的0.5%，後續亦會逐案檢視。

韓蔚廷說明，目前來看短期內關稅對6個月內資產品質影響不大，且關稅影響是很複雜的，有直接出口受影響也有間接受影響，還有同產業間的競合關係、國與國之間關稅差異的影響，加上中國關稅稅率目前未定，因此，未來三至六個月才會看得出來對資產品質是否有明確影響。他強調，富邦金會與企業共體時艱。

對於三商美邦人壽出售是否接到「邀請函」，韓蔚廷僅回應不評論。

關稅 股利 富邦金

相關新聞

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四...

央行房貸管制 遭質疑「肥政府 瘦民眾」

金融圈人士透露，為因應中央銀行的不動產放款總量管制，銀行爭取承作更多地方政府或公營事業貸款，因此壓低這些機構的貸款利率，...

央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至2...

台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五釋出「鴿派」訊號，市場預期9月降息機率大增，激勵美股四大指數全面收紅、美元大跳水，帶動...

富邦壽上半年股海大豐收 投報率23%

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，旗下子公司富邦人壽上半年在股海撈金，實現利益大賺752億元，投報率高達23...

