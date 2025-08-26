富邦壽上半年股海大豐收 投報率23%

富邦金（2881）昨（25）日舉行2025年上半年法說會，旗下子公司富邦人壽上半年在股海撈金，實現利益大賺752億元，投報率高達23.43%，對於後市仍抱持審慎樂觀的看法，會以區間操作為主，持續關注AI相關題材。

富邦金總經理韓蔚廷表示，市場還是有一些不確定性，傳統產業與資通訊、AI應用等產業的前景差異很大，也反映在股市上，而對於AI相關產業的發展或應用，富邦保持樂觀看待，中長期還是相當正面。

富邦金上半年稅後純益513.8億元，每股純益（EPS）3.49元，稅後純益、每股純益居金控業之冠。旗下子公司富邦人壽上半年稅後純益245.9億元，居市場第一；台北富邦銀行上半年稅後純益195.2億元續創歷史同期新高。

根據富邦人壽報告顯示，截至今年6月底，國內股票部位4,618億元，占比9.3%，投報率23.43%；國外股票部位3,596億元，占比7.2%，投報率20.28%，實現股票資本利得752億元，經常性收益較去年同期略升0.9%，主要反映台股配息增加。值得注意的是，現金部位則由2,452億元提高到3,559億元，占比也大幅上升至7.2%。

富邦人壽資深協理鮑華玲表示，上半年因台幣升值，因此國外債券占比從57%降到52%，國內股票占比仍是約9%，但持有部位金額增加逾500億元，主要是因富壽在5月動盪之際有逢低加碼。展望後市，美國經濟仍具韌性，關稅對通膨影響要觀察，在今年高利率下會持續布建債券部位，對股市抱持審慎樂觀的看法，會以區間操作為主。

富邦人壽避險及匯兌前投資報酬率6.24%優於去年同期，但由於上半年新台幣兌美元大幅升值8.8%，避險及匯兌後投資報酬率3.76%較去年同期下降。鮑華玲表示，目前富邦人壽外幣保單占比約31%，而新台幣每升值1角，粗估匯兌影響數18億元，會機動調整避險比例，使年化避險成本可回到傳統區間 100至150個基本點。

在外匯價格準備金方面，已從6月底516億元提升到7月底542億元，目前已進一步來到650億元，富邦人壽將持續充實準備金規模。此外，富邦人壽今年上半年CSM為300億元，維持今年全年500億元目標，達成率為六成。

另外，富邦人壽持續進行資本強化計畫，韓蔚廷表示，接軌前沒有需要增資，但會持續發行次債，強化資產結構。而富邦金昨日代其於新加坡設立100%持有的SPV公司公告董事會決議以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行上限為新台幣300億元之等值美金，得依實際狀況需求於董事會決議通過後，一年內一次或分次發行完成。