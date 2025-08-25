央行總量管制...民眾貸不到房貸 卻便宜了政府和公營事業？

金融圈人士透露，為了因應央行的不動產放款總量管制，銀行不得不爭取承作更多的地方政府或公營事業貸款，結果竟然因此壓低了這些機構的貸款利率，反而使地方政府或公營事業在這波民眾的房貸荒當中，意外「漁翁得利」。

現在全體銀行面臨的房貸總量管制，主要有二種，除了金管會因應銀行法第72條之2，要求不動產放款比重不能超過存款總量的30%之外，還有另一個央行在去年第三季新加入的總量管制要求，該管制是以不動產放款不得超過銀行總放款量一定比重來進行，據悉該比重大約訂在40%，又稱之為央行的「不動產放款集中度管理」。

銀行業者私下指出，比起銀行法第72條之2的總量管制，央行的這套總量管制，讓銀行更為頭大，甚至即使銀行的不動產放款距離總存款的3成上限比重還有空間可承作，但卡在央行的總量管制，卻動彈不得，民眾已因此而貸不到房貸，即使排隊也大排長龍三、四個月之久。

這些早已引起外界議論紛紛，現在金融圈再傳出民眾的房貸荒卻便宜了政府及公營事業，為什麼呢？原來，原因出在央行必須把「分母」的總放款量作大，才能再擠出更多可承作房貸的空間，這時政府和公營事業貸款成為各大型銀行的兵家必爭之地。

不具名的銀行業者透露，各大銀行競逐政府和公營事業貸款，因此使得各地方政府及各公營事業的貸款利率直線下降，倘若以包括北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都為例，觀察這些地方政府的放款得標利率，上半年的銀行得標利率約在1.78%至1.82%，但到了下半年，利率行情已降至1.74%左右，才短短不到半年時間，利率降幅就如此之大，可見各銀行競標公部門放款之激烈。

金融圈人士形容，這等於「肥了政府、瘦了民眾」，民眾對房貸需求恐急，政府及公營事業卻因為央行推動的集中度管理，不但能貸到更多錢，而且利率還更低，這是因為很多大型銀行唯有把「分母」，也就是總放款量作大，才能擠出更多的不動產放款空間。現在央行9月理監事會議召開在即，由於央行對不動產放款集中度的總量管理，已衍生出諸多的後遺症，因此是否在理監事會議上就會進行檢討，或作出鬆綁措施，已受金融圈高度矚目。

至於最有可能的鬆綁方式，將為金管會已採取的對銀行法第72條之2排除都更及危老在計算範圍之列的作法，央行也比照在放款集中度總量管制的計算時，也予以排除，至於都更危老所衍生的整批性分戶房貸，是否能「等量」排除在計算範圍之內，據悉央行亦有在評估，答案最快將在本次理監事會議之後揭曉。