陳慧遊可望續掌壽險公會

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金融產業公會因身兼和政府溝通、制定政策的重要窗口，近年的公會理事長改選，也成為外界關注焦點。而壽險公會即將於28日進行理事長改選，據了解，由於其他壽險業者皆無參選理事長的意願，因此現任理事長陳慧遊爭取連任機會相當大。

1967年次、現年58歲的陳慧遊畢業自台灣大學動物科學技術學系，曾任前總統陳水扁官邸總管、台陽投信董事長、秋雨創新董事長，現任全球人壽董事及麥當勞叔叔之家慈善基金會董事，2022年8月接任壽險公會理事長一職，政商人脈豐富，閒暇興趣是爬山。

據了解，壽險公會事前曾向壽險業者調查，是否有參選的意願，但僅陳慧遊有意參選，因此陳慧遊續任可以說是幾乎底定。

陳慧遊曾自詡為壽險園丁，強調公會將發揮好溝通協調角色，不管是大型壽險，抑或是中小與外資，行業發展不僅要「雨露均霑」更期盼能「百花齊放」，同時亦要全方位的考慮壽險業在監理政策以外的需求。

溝通 理事長 麥當勞

