國票金討論現增案 喊卡

國票金控（2889）原定本周三、明（27）日董事會討論現金增資案喊卡。

據透露，主因明年董事全面改選大戰劍拔弩張，各路股東間氣氛緊張，公股董事也提出多項疑問，國票金因而決定先針對董事問題提出簡報後，再行討論相關事宜，希望事緩則圓，讓現增案可以在不受改選砲火波及下順利過關。

國票金擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，因國票金明年將全面改選而引發風波。國票金原本擬在7月底的董事談話會後，於本周三董事會討論，現決定再往後延，待9月先行向董事的疑問提出簡報，再行評估，提案至董事會討論的時機。

由於反對方董事認為現增案是為了明年改選而擬稀釋部分股東持股的權宜之計，公股陣營則是對現增的時機以及籌資對樂天銀增資的可行性，認為欠缺完整評估，因此國票金決定先就各方董事疑問提出報告，再行研擬董事會討論安排。

除此之外，樂天銀日方大股東可望最快在9月內完成要對台灣樂天純網銀增資的內部程序，因此國票金也順勢延後現增討論時點，待一切狀況更明朗，再向董事說明。

依照金管會規定，商業銀行包括純網銀在內，虧損不可逾資本額三分之一，否則即須增資，另兩家純網銀將來銀行與連線銀行LINE BANK都已經辦過現增，國票金評估樂天銀可能在今年底、明年初就觸及紅線，考量現增作業前置時間較長，因此擬及早提董事會討論。