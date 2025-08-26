快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

國票金討論現增案 喊卡

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

國票金控（2889）原定本周三、明（27）日董事會討論現金增資案喊卡。

據透露，主因明年董事全面改選大戰劍拔弩張，各路股東間氣氛緊張，公股董事也提出多項疑問，國票金因而決定先針對董事問題提出簡報後，再行討論相關事宜，希望事緩則圓，讓現增案可以在不受改選砲火波及下順利過關。

國票金擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，因國票金明年將全面改選而引發風波。國票金原本擬在7月底的董事談話會後，於本周三董事會討論，現決定再往後延，待9月先行向董事的疑問提出簡報，再行評估，提案至董事會討論的時機。

由於反對方董事認為現增案是為了明年改選而擬稀釋部分股東持股的權宜之計，公股陣營則是對現增的時機以及籌資對樂天銀增資的可行性，認為欠缺完整評估，因此國票金決定先就各方董事疑問提出報告，再行研擬董事會討論安排。

除此之外，樂天銀日方大股東可望最快在9月內完成要對台灣樂天純網銀增資的內部程序，因此國票金也順勢延後現增討論時點，待一切狀況更明朗，再向董事說明。

依照金管會規定，商業銀行包括純網銀在內，虧損不可逾資本額三分之一，否則即須增資，另兩家純網銀將來銀行與連線銀行LINE BANK都已經辦過現增，國票金評估樂天銀可能在今年底、明年初就觸及紅線，考量現增作業前置時間較長，因此擬及早提董事會討論。

LINE 年改 對台

延伸閱讀

中職／邁向隊史70敗尷尬紀錄？ 解密富邦投打守數據

影／敢不敢一起跳？特戰繩降樂天桃園球場第一視角曝光

三家純網銀上半年累虧85億元 虧損擴大為哪樁？

圖輯／中職 林泓育三分砲逆轉獲MVP 助樂天3：2擊敗台鋼

相關新聞

央行理事：房市未崩 不要道德綁架央行

房市持續冷清。中央銀行昨發布最新統計，七月房貸餘額雖再創十一兆三七五六億元的新高，但增幅明顯放緩，年增率僅百分之六點七四...

央行房貸管制 遭質疑「肥政府 瘦民眾」

金融圈人士透露，為因應中央銀行的不動產放款總量管制，銀行爭取承作更多地方政府或公營事業貸款，因此壓低這些機構的貸款利率，...

央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至2...

台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五釋出「鴿派」訊號，市場預期9月降息機率大增，激勵美股四大指數全面收紅、美元大跳水，帶動...

富邦壽上半年股海大豐收 投報率23%

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，旗下子公司富邦人壽上半年在股海撈金，實現利益大賺752億元，投報率高達23...

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，總經理韓蔚廷於會後受訪時表示，不預期富邦金明年股利配發率會比今年差。換而言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。