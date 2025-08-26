7月購置住宅貸款餘額增速放緩 整體水位創新高

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行昨（25）日公布7月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，購置住宅貸款餘額持續創新高，達11兆3,756億元，月增568億元。記者杜建重／攝影
中央銀行昨（25）日公布7月「消費者貸款及建築貸款餘額統計」，購置住宅貸款餘額持續創新高，達11兆3,756億元，月增568億元，主要歸因於寬限期影響導致償還速度緩慢，但年增率僅6.74%，為2023年12月以來的近20個月新低，且年增率已連十個月放緩。

雖然7月全體銀行購置住宅貸款餘額達11.37兆元，續創新高；但年增率6.74%是20個月新低，從年增的趨勢來看，購置住宅貸款的年增率呈現一路下滑的趨勢。央行表示，由於貸款人目前普遍會使用寬限期，導致本金償還速度極為緩慢，貸款餘額不斷累積。例如平均20年期的貸款，每月償還的本金也可能非常少，使得購置住宅貸款餘額仍然持續累積創新高。

根據央行統計，7月購置住宅貸款餘額月增568億元，升至11兆3,756億元，續創歷史新高，連20個月在10兆元之上，但房市買氣明顯萎縮，整體房貸餘額年增率已跌破7％，且逐步逼近5%低點。

而建築貸款則因個案波動，整體呈現審慎保守趨勢，7月建築貸款餘額為3兆4,365億元，月減40億元，年增率為2.74%，略較6月年增2.01%小幅增加。央行表示，7月建築貸款數據顯著受到兩個大型個案的影響：其中一案為科技業的購地案（處於購地階段），另一案則是百貨公司興建商場的專案。這些個案非由傳統建築公司主導興建一般住宅，而是企業的投資行為。若扣除這兩個大型個案的影響，建築貸款的月增幅就會低於2.74%。央行強調，自2022年起，建築貸款年增率便持續呈現下滑趨勢，顯示建商對需求面呈審慎保守態度。

央行也認為，新青安貸款浮濫現象已見改善，目前市場上的新青安都是反映真正的首購族群及無自用住宅者的貸款需求，而這大都也呈現在購置住宅貸款的餘額增加。

