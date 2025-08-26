建商未動工案件 利率加碼

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為防堵建商養地，央行選擇性信用管制要求建商購地貸款須在18個月內動工興建。公股銀持續督促建商依期限動工，不動產專業銀行土地銀行指出，購地貸款未動工因缺工缺料及個別建案特性影響已逐漸緩解，土銀亦訂定強化建築業授信風險管控配套措施，上半年未動工興建餘額已逐漸下降。

土銀表示，承作購地貸款逾18個月未動工之原因為新冠疫情、缺工缺料及個別建案特性等因素影響，致延宕借款人動工時程，惟上述因素已逐漸緩解。

臺銀指出，積極敦促授信戶加速動工興建建物，落實貸後追蹤，截至今年6月底該行逾18月未動工餘額占購地貸款餘額比率約11%。

據了解，土銀原針對逾限未動工案件，利率加半碼，按比例收回貸款本金5%，去年11月起切結條款加嚴，新申請土融案件若18個月未動工，利率加1碼，收回貸款本金提高至10%，後續每展延一年皆要收回10%。

兩大不動產放款龍頭臺銀及土銀，2023年底時逾18個月未動工購地貸款分別為為142億元、1,174億元；占放款總額0.45%及5%。

