公股行庫承作房貸量驚人 台企銀異軍突起成長9.7%稱冠

限貸令持續發酵，上半年房貸前14大銀行中僅八家有成長，其中六家為公股銀，又以台企銀（2834）異軍突起成長率達9.78%居冠，土銀6.71%、合庫6.61%分居二、三名。

在今年房貸業務「公進民退」加劇之下，八大公股銀的房貸餘額已經正式超越其餘30家所有本國銀行的總和，顯示公股銀所承作的房貸量相當驚人。

央行出重手打房，房貸市場緊張。據國銀房貸餘額統計分析顯示，截至6月底，與去年底相較，38家本國銀行房貸餘額增加2,286億元、成長率僅2.07%。

至於前14大房貸行中八家有成長，其中六家為公股銀。以土地銀行增加高達740億居冠、較去年底成長6.71%。合庫銀增528億元衝上第二、成長率6.61%。臺銀505億元居第三、成長率4.49%。

值得注意的是土銀目前總房貸餘額為1兆1,780億元，以約20億元的差距又從臺銀手上奪回房貸龍頭寶座，至於合庫承做量也罕見超越臺銀，凸顯臺銀開始收緊額度，加上各行庫水位亦滿，市場教戰民眾因土銀身為不動產專業銀行、不受銀行法第72-2限制等，民眾湧入申辦。土銀與合庫成為上半年房貸市場主力、成長率亦分居二、三名。惟土銀雖不受銀行法72-2限制，但仍被金管會要求房貸不可超過總放款量的35％，且到年底前尚有相當大量的房貸待撥款。

此外，台企銀今年房貸增加281億元、成長率9.78%在前14大銀行中居冠，事實上，台企銀今年新青安承作量衝上第四，且成長率名列前茅，據了解，因該行不動產放款集中度低於國銀平均許多，雖較有餘裕配合政策，但仍須符合央行要求的自主降減集中度。

上半年房貸減量最多的為國泰世華達213億元、衰退幅度3.62%。華南銀大減180億居次，減幅2.79%。兆豐銀行略減0.07%，與華銀為目前房貸唯二負成長的公股銀。華銀為將集中度從42%降至年底39.4%目標內，新作房貸不超過既有攤還金額。



