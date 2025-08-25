今年分紅保單市場FYP可望突破1500億元 台新人壽祭2新保單搶市

面對利率與匯率波動、房市不確定性與通膨壓力加劇下，整體經濟環境充滿挑戰，國人對兼具保障與長期回饋特質的保險需求日益增加，帶動分紅保單市場升溫。台新人壽第3季趁勝追擊推出兩款美元分紅保單搶市，正式完成分紅保單產品版圖。

據媒體報導，2024年分紅保單新契約保費（FYP）約為994億元，占全年FYP約12%；隨著各家業者積極搶市，今年分紅保單市場FYP規模可望突破1,500億元，顯示分紅保單已成為壽險市場競爭焦點。

台新人壽今年第2季率先推出「台鑫旺分紅終身壽險」與「台新雙盈分紅還本終身保險」兩檔臺幣保單，第3季再趁勝追擊推出「美鴻世代美元分紅終身壽險」及「美鴻添富美元分紅終身壽險」兩款美元保單，正式完成分紅保單產品版圖，涵蓋主要幣別與設計型態，以高達85%分紅比例將經營成果回饋保戶，提供保戶更多元選擇。

自2021年加入台新金控（2887）(現為台新新光金控)以來，台新人壽展現穩健經營基礎與獲利能力。首年即繳出佳績，並連年維持盈餘，截至2025年7月，累計稅後淨利突破50億元，締造臺灣壽險業少見的「併購後首年獲利，並持續保持盈餘」紀錄。一般壽險公司在業務擴張初期多呈現虧損，台新人壽則憑藉商品布局、費用控管與投資績效脫穎而出，經營成果難能可貴。

在分紅保單經營上，台新人壽以穩健的資產配置、得當的投資策略及匯兌避險操作，奠定長期績效的穩固基礎，並依規設立獨立區隔帳戶，確保紅利分配兼顧可負擔性、持續性、平穩性與合理性，同時維持優良清償能力，滿足保戶長期期待。

隨著2026年IFRS 17國際會計制度與清償能力制度（ICS）接軌，壽險公司在提供保戶更多元化商品選擇的同時，亦需同步強化資產負債與資本管理，分紅保單在多項條件上皆具優勢，除有助於兼顧財務穩健，並持續為保戶創造長期價值。

台新人壽強調，未來將持續依據總體經濟與市場趨勢，靈活調整投資與商品布局，強化財務韌性與市場競爭力，除了分紅保單的發展，更將在各項保險商品與服務中不斷創新突破，推動整體營運邁向更高成長與永續經營。