國泰金發債258億元 甲乙丙券最高年利率1.96%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為充實營運資金，國泰金控（2882）25日宣布發行今年第二期無擔保普通公司債，發行總額為新台幣258億元，分為甲券、乙券、丙券三種，固定年利率最高達1.96%。

國泰金發行今年第二期無擔保普通公司債，發行總額為新臺台幣258億元整，分為甲券、乙券、丙券三種，甲券發行金額為新臺幣119億元、乙券發行金額為新臺幣17億元、丙券發行金額為新臺幣122億元。

發債條件方面，每張面額為新臺幣100萬元；甲券為五年期、乙券為七年期、丙券為十年期，甲券為固定年利率1.84%、乙券為固定年利率1.89%、丙券為固定年利率1.96%。

國泰金表示，本次募得價款，將用於充實營運資金及/或償還借款。

