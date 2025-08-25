遭指2040年前ICS達標缺口逾千億元？ 三商壽提2點澄清
三商美邦人壽（2867）近期傳出出售，將由買家進行出價，而有媒體報導，三商美邦人壽若要維持ICS至少100%的法定下限要求，至2040年之前的自有資本缺口超過新台幣1,000億元。對此，三商美邦人壽25日晚間澄清，該數字是媒體自行推估，與公司適用接軌過渡機制及持續執行之自主管理計畫有顯著差異，且公司於今年4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。
三商美邦人壽澄清說明全文如下：
一、針對報導至2040年達成ICS 100%之缺口逾新台幣1,000億元，所稱之數字係媒體自行推估，且與本公司適用接軌過渡機制及持續執行之自主管理計畫有顯著差異；公司於今年4月底最近一次試算結果並無接軌缺口。另再重申本公司之各項監理指標依規管理，營運與理賠服務正常，保戶權益無虞。
二、本公司為因應二制度接軌，主力商品(如FYP佔比高之投資型商品)已朝向具有穩定費差益收入(可挹注到自有資本)的投資型商品，相較傳統型儲蓄型商品，其風險資本要求低且能符合保戶的投資需求。另公司健康險新商品更著重保障型及定期型方向發展，其商品利潤率(如CSM)皆較傳統型壽險來得高，並且長年期健康險大多有再保，其風險控管得宜。
