國泰擘劃保險科技新局

國泰金控（2882）自2020年起舉辦「國泰金控技術年會」，以金融科技轉型及創新技術為主題，累計高達1.5萬人次參與，已成為金融業最具指標性的金融科技盛會。

今年進一步創新推出「國泰技術雙主軸」系列活動，除第六屆「國泰金控技術年會」將於10月20日登場，更於9月24日率先舉行全台金融保險業首場以保險科技為核心的「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」，集結國際級技術專家與跨產業領袖，從前瞻技術趨勢到金融保險場景落地，共同擘劃保險科技新局。

國泰金控副總經理施君蘭表示，金融科技在台灣發展以來，一直透過ABCDE（AI, Block Chain, Cloud, Data, Ecosystem）嶄新技術驅動金融業數位轉型，新技術除了助攻金融業各項數位基礎建設，過往的應用面也幾乎都從銀行端、客戶往來高頻次的業務開始。

「但多年來我們發現，產壽險在台灣有非常特殊的產業特性，更值得我們用全新角度，重新用『技術+場景+人性』來定義台灣的保險科技。」

在壽險與產險兩大業務面向，國泰金控近年積極推動數位轉型與科技創新。國泰人壽率先試辦「全場景人臉辨識服務」，並將AI應用於核保、保全、理賠及保費授權等流程，不僅大幅減少申辦時間，更強化身分驗證的可靠度；國泰產險則導入數位案件管理與智能估損，加快理賠流程，同時強化詐欺偵測，國泰人壽與國泰產險已逐步建構「數位體驗× AI 賦能×場景金融」的完整路徑，亦成為推動「國泰未來保險體驗日」的重要基礎。

首屆國泰未來保險體驗日除分享國泰人壽與國泰產險實戰經驗，亦重磅邀請國際級講師日本第一生命全球數位長暨資訊長Stephen Barnham，及國際AI新創Pand.ai創辦人暨執行長莊欣偉，分享海外保險科技轉型經驗。

國泰未來保險體驗日將於9月24日在台北101獨一文創登場，並同步提供線上直播，即日起開放報名至9月22日截止。