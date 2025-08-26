玉山尋跡台灣島嶼之美

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會23日於玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請台灣知名紀錄片導演—黃信堯分享其影像創作歷程。

講座由前國立台灣美術館館長廖仁義教授擔任引言人，引領現場民眾透過多元視角來認識台灣，感受台灣深厚的文化底蘊與蓬勃的藝術生命力。

本次講座以「島嶼散記-黃信堯的散文影像寫作」為題，由台灣紀錄片導演黃信堯帶領大家深入了解影像創作的歷程，以特有的敘事方式講述島嶼一隅的故事，細膩呈現鯤島的生活。黃信堯早期創作以人物故事與社會議題為主，近年逐漸發展成劇情式的結合與影像聲音的拼貼，近期則開始嘗試散文式的影像創作，帶著攝影機散遊台灣，將語言還給自然、讓土地絮語。

玉山文教基金會董事廖仁義表示，很高興能夠有這麼多愛好藝術的朋友共同響應，藝術無所不在，生活中隨處可見，無論是一幅畫或音樂都能激發我們的想像力、生活意識與深度，這也是玉山希望帶給大家的。

更希望透過藝文講座的舉辦，將文化藝術融合人文、生活與情感，提供一個多元美學的入門管道，讓追求美學成為每一個人都可以參與的領域，讓藝術走入生活。

此外，在講座開場前，特別邀請玉山培育傑出人才獎學金人文類得主—李尚樺帶來精彩的長笛演奏，以動人的旋律，為活動揭開序幕。

第四場講座將於11月1日14時舉行，由老師鍾永豐擔任主講人，主題為「民謠初步：從民族樂派、民謠復興到農村搖滾」，探索在時代的變遷中，民謠如何回應時代。10月2日開放線上報名，名額有限，玉山文教基金會誠摯歡迎所有對藝文領域有興趣的民眾報名參加，詳情可關注活動官網。