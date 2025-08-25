金管會查處國泰投信兩缺失 開罰60萬元

根據金管會25日公告對國泰投信進行一般業務檢查結果，發現包含基金銷售不當以及經理人違規買股，裁罰60萬元、離職的經理人停止執業6個月。

金管會檢查局於2025年2月5日至19日對國泰投信進行一般業務檢查，發現委由網讚策略公司及微醺媒體有限公司進行網路論壇輿論操作，以帳號留言之廣告內容強調報酬率，包括「買美債虧損的可能性是零，只要你放夠久，光領息就回本了，怎麼會虧，我目前持有687B已經正10%左右」，經查有使人誤信能保證本金安全或保證獲利違失情事。

金管會依證券投資信託及顧問法第102條規定對國泰投信處以糾正，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定對國泰投信處罰鍰新臺幣60萬元。

此外，發現國泰投信蔡姓前基金經理人於擔任基金經理人期間，有利用他人帳戶買賣與公司經理基金帳戶相同個股，且未向公司申報交易之情事。金管會經審酌違失情節，依證券投資信託及顧問法第104條規定，命令國泰投信停止前基金經理人姓前基金經理人6個月執行業務。