快訊

美股早盤降溫 川普當局放話「入股更多美企」…四大指數齊跌

高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙

葉丙成涉性平案洩密 受害者到北檢控告違反個資法…教育部回應了

金管會查處國泰投信兩缺失 開罰60萬元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

根據金管會25日公告對國泰投信進行一般業務檢查結果，發現包含基金銷售不當以及經理人違規買股，裁罰60萬元、離職的經理人停止執業6個月。

金管會檢查局於2025年2月5日至19日對國泰投信進行一般業務檢查，發現委由網讚策略公司及微醺媒體有限公司進行網路論壇輿論操作，以帳號留言之廣告內容強調報酬率，包括「買美債虧損的可能性是零，只要你放夠久，光領息就回本了，怎麼會虧，我目前持有687B已經正10%左右」，經查有使人誤信能保證本金安全或保證獲利違失情事。

金管會依證券投資信託及顧問法第102條規定對國泰投信處以糾正，並依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定對國泰投信處罰鍰新臺幣60萬元。

此外，發現國泰投信蔡姓前基金經理人於擔任基金經理人期間，有利用他人帳戶買賣與公司經理基金帳戶相同個股，且未向公司申報交易之情事。金管會經審酌違失情節，依證券投資信託及顧問法第104條規定，命令國泰投信停止前基金經理人姓前基金經理人6個月執行業務。

國泰 金管會

延伸閱讀

Y女到北檢控告葉丙成違反個資法 教育部：積極配合調查

五股環狀線工區「地質軟弱」致吊車陷落 勒令停止吊掛作業

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

2日男持五星旗在西門町宣講 移民署：已驅逐出境

相關新聞

新台幣匯價結束連7貶 外資匯入款買超台股

新台幣匯價結束連7貶，25日以30.45元收盤，升值1.35角。

7月房貸餘額年增率連10降 寫逾1年半最低增幅

中央銀行今天公布的7月房貸餘額規模續寫歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，且創逾1年半最低增幅，顯示房市持續降...

金管會查處國泰投信兩缺失 開罰60萬元

根據金管會25日公告對國泰投信進行一般業務檢查結果，發現包含基金銷售不當以及經理人違規買股，裁罰60萬元、離職的經理人停...

鮑爾放鴿股匯雙漲 新台幣勁揚1.35角升破30.5元

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，金融市場群起狂歡，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟進上漲，台股大漲逾500點，新台幣兌美元...

安聯投信攜手將來銀行 祭出「終身0元手續費」優惠

下半年全球市場震盪走高，為提供更多元化服務，安聯投信宣布，攜手純網銀將來銀行NEXT Bank，上架安聯投信全系列境外基...

鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）發表演說，暗示降息有譜，金融市場歡欣鼓舞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。