月初回鍋華南金董事後…許元禎再任華南永昌證董事 重任副董與否受關注

華南金（2880）25日公告改派於8月初回鍋出任華南金董事的許元禎，為子公司華南永昌證券董事，由於之前許元禎曾擔任華南永昌證券副董事長，因此在8月1日重返華南金董事會擔任董事後，內部即預期許元禎將再任華南永昌證券董事，25日公布改派並不令人意外，至於許元禎是否會再經董事會選任為華南永昌證副董事長，據悉，目前華南永昌證尚無排定相關董事會議程，華南金則是表示一切以董事會決議為準。

許元禎是華南金旗下華南永昌證券許家第二代，妻子為曾任新光金（2888）總經理的新光集團老大吳東進千金吳欣儒，因此2022年因金管會修正「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」，增訂金控董監事、總經理及其關係人不得兼任其他金控董監、總經理的所謂「聯姻條款」，當時因吳欣儒為新光金總經理，許元禎為華南金董事，因此許元禎請辭華南金董事，由其妹許元齡接替。

之後吳欣儒在2023年新光金改選後請辭新光金總經理，今年更出清新光金股票，現新光金為台新金（2887）合併，許元禎早已不受聯姻條款限制，8月1日華南金公告法人董事和泉投資改派代表人，許元禎時隔三年重返華南金董事會，25日再獲華南金指派為華南永昌證董事。

更早之前，2020年許元禎是華南金董事外也是華南永昌證券副董，但因華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，當時金管會調查完畢並依照違反證交法等條文重罰華南永昌證144萬元並暫停八大業務，大股東財政部公開宣示要華南金全面改組華南永昌證券董事會，許元禎與時任董事長鄭永春率先雙雙辭職負責。

據了解，華南金三家主要子公司中，華南銀行與母公司華南金一樣有選任副董事長，華南永昌證則是在許元禎請辭副董後才沒有設副董，華南產險沒有副董事長。也因此許元禎此次在回鍋華南金董事會後，再出任華南永昌證董事並不令人意外，而他是否再次選任為華南永昌證副董，也備受關注。

許元禎目前也是上市化工股元禎（1725）的董事長，華南金表示，許元禎重返華南金與華南永昌證擔任董事，並不違反「產金分離」原則。