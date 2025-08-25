三商壽傳出售 富邦金韓蔚廷：不評論

三商美邦人壽市場傳出售消息，並採邀請制，外界關注同業看法，富邦金總經理韓蔚廷表示，不評論此案，市場併購是環肥燕瘦各有所好、每個人看法不同，很難單純評論好壞，以併購來說，主要還是要看是否吻合策略，以及跟現有業務是否具互補性。

富邦金控今天下午舉行上半年法說會，富邦金上半年稅後淨利達新台幣513.8億元，每股盈餘（EPS）為3.49元，兩者皆居金控之冠。富邦人壽上半年稅後淨利245.9億元，居市場第一；台北富邦銀行上半年稅後淨利195.2億元，續創歷史同期新高，年增20.1%；富邦證券上半年獲利居市場第2，重要業務市場排名前3大；富邦產險稅後淨利28.9億元，簽單保費收入續居市場龍頭。

市場傳出老牌壽險三商美邦人壽傳出售，採取「邀請制」，據了解有3金控、1壽險收到邀請函，媒體關注如何看待此案。

韓蔚廷表示，不評論此案，環肥燕瘦各有所好，有人喜歡胖一點、有人喜歡瘦一點，不是單純公司好壞與否的問題，要考量是否吻合既有策略以及跟業務互補性，每家狀況都不太一樣。至於富邦人壽是否還要擴大規模，韓蔚廷表示，仍會持續擴大規模，但跟此案無關。

金管會日前委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，主要針對1年期以下保證續保個人健康險，保單須符合2特定條件才能申請調整保費，第1年最多漲3成，後續每年上限1成，引發外界關注。

媒體詢問對實支實付險調整保費看法，韓蔚廷對此回應，長期來看，一方面對市場發展來說比較好，另一方面也可以讓保戶持續承保，都屬正面影響。

至於富邦人壽實支實付醫療險無副本理賠，是否不需要因此調整保費，韓蔚廷說，不清楚其他同業損失率，無法回答此問題。就單一保戶來說，隨著醫療科技進步，相關醫療支出也會增加。

外界關注美國關稅對於北富銀授信與資產品質影響，北富銀總經理郭倍廷表示，公司有針對關稅政策影響的產業進行盤點，包括對美國出口占營收2成公司、信評相對居中後段等條件，估算這類放款約占銀行全行放款0.5%，比例不高。

韓蔚廷指出，短期來看，6個月內對資產品質影響不大，但關稅政策有直接也有間接影響，就算不是出口美國的廠商，日後也可能因為多元銷售管道，牽涉到各國之間關稅差異，評估未來3到6個月對資產品質的影響會更明確。