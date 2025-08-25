鮑爾放鴿股匯雙漲 新台幣勁揚1.35角升破30.5元

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，金融市場群起狂歡，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟進上漲，台股大漲逾500點，新台幣兌美元同樣升勢凌厲，突破30.5元關卡，收盤收在30.45元，強升1.35角，終止連7貶，台北及元太外匯市場總成交金額則為13.535億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）上週於全球央行年會發表演說，對於後續降息給予溫和暗示，激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數更改寫歷史新高。

鮑爾「鴿」聲嘹亮，金融市場熱烈反應，台股今天跟進慶祝派對，開高走高，收盤漲512.91點，為24277.38點。三大法人今天同步買超，其中外資回補台股241.14億元。

新台幣匯率今天在美元下挫、台股強彈以及外資回頭等力道助攻下，一早以30.53元開盤，旋即展開猛烈升勢，勁揚逾1角，且升幅逐步擴大，盤中最高觸及30.386元，強漲1.99角。

外匯交易員分析，8月以來，新台幣在熱錢出走、市場觀望之下，匯價如溜滑梯般走弱，不過鮑爾釋出的鴿派訊號，聯準會9月降息大致底定，不確定性消散，金融市場自然正面表態，美元指數、美債殖利率連袂走弱，接下來新台幣應有機會脫離貶值陰霾。

根據央行統計，鮑爾釋出鴿派訊號後，美元指數今天重摔0.86%，亞幣全面反彈，人民幣升值0.41%，新台幣反彈0.44%，韓元勁揚0.56%，日圓漲勢最猛，狂飆0.87%。

不過外匯交易員表示，今天成交量能有限，消息面的激情淡化後，是否還有如此強勁升勢，要繼續觀察；另一方面，雖然降息提振市場情緒，但鮑爾也點出美國經濟存在隱憂，後續美國經濟數據表現，仍將牽動市場情緒。