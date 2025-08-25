7月房貸餘額年增率連10降 寫逾1年半最低增幅

中央銀行今天公布的7月房貸餘額規模續寫歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，且創逾1年半最低增幅，顯示房市持續降溫，市場氛圍冷颼颼。

根據央行統計，7月房貸餘額上揚至新台幣11兆3756億元，月增568億元，年增率6.74%，為112年12月以來的最低增幅。

細看房貸餘額變化，去年上半年房市正熱，房貸餘額月增量數度爆出破千億元的巨量，但隨著央行祭出第7波選擇性信用管制，加上銀行貸款水位趨緊，市場逐步降溫，到了今年，房貸餘額月增量已經收斂至600億元以下。

央行官員直言，房市持續修正，從7月六都建物買賣移轉棟數年減29%，可以看出買氣明顯受影響，連帶反映在房市相關指標。

而有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款，7月又轉跌，月減40億元，降至3兆4365億元。雖然年增率略為上揚至2.74%，但從趨勢看來，110年下半年起，建築貸款餘額年增率就從開始滑落，從10%以上的雙位數增幅，落至如今的低度成長。

央行官員表示，央行109年底開始祭出選擇性信用管制後，政府打炒房系列措施持續，加上整體經濟大環境、房市景氣等因素考量，建商推案比較審慎，因此近年建築貸款餘額成長速度明顯放緩。

媒體詢問對於近期市場傳出中小型建商倒閉的看法，央行官員表示，根據銀行回饋的意見，銀行放貸給建商時並沒有獨厚大建商，使得中小型建商貸不到款；銀行看重的是有往來、信用條件佳的客戶，換言之，銀行處理客戶貸款，仍以授信條件為主。