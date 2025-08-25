快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

7月房貸餘額年增率連10降 寫逾1年半最低增幅

中央社／ 台北25日電
房貸示意圖／聯合報系資料照
房貸示意圖／聯合報系資料照

中央銀行今天公布的7月房貸餘額規模續寫歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，且創逾1年半最低增幅，顯示房市持續降溫，市場氛圍冷颼颼。

根據央行統計，7月房貸餘額上揚至新台幣11兆3756億元，月增568億元，年增率6.74%，為112年12月以來的最低增幅。

細看房貸餘額變化，去年上半年房市正熱，房貸餘額月增量數度爆出破千億元的巨量，但隨著央行祭出第7波選擇性信用管制，加上銀行貸款水位趨緊，市場逐步降溫，到了今年，房貸餘額月增量已經收斂至600億元以下。

央行官員直言，房市持續修正，從7月六都建物買賣移轉棟數年減29%，可以看出買氣明顯受影響，連帶反映在房市相關指標。

而有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款，7月又轉跌，月減40億元，降至3兆4365億元。雖然年增率略為上揚至2.74%，但從趨勢看來，110年下半年起，建築貸款餘額年增率就從開始滑落，從10%以上的雙位數增幅，落至如今的低度成長。

央行官員表示，央行109年底開始祭出選擇性信用管制後，政府打炒房系列措施持續，加上整體經濟大環境、房市景氣等因素考量，建商推案比較審慎，因此近年建築貸款餘額成長速度明顯放緩。

媒體詢問對於近期市場傳出中小型建商倒閉的看法，央行官員表示，根據銀行回饋的意見，銀行放貸給建商時並沒有獨厚大建商，使得中小型建商貸不到款；銀行看重的是有往來、信用條件佳的客戶，換言之，銀行處理客戶貸款，仍以授信條件為主。

建商 央行 房貸

延伸閱讀

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

房市急凍牽動長照基金 前七月房地合一稅撥入金額大減28%

橘世代／【老後財務自主】善用以房養老 付新家貸款

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

相關新聞

鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）發表演說，暗示降息有譜，金融市場歡欣鼓舞，...

鮑爾放鴿股匯雙漲 新台幣勁揚1.35角升破30.5元

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，金融市場群起狂歡，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟進上漲，台股大漲逾500點，新台幣兌美元...

7月房貸餘額年增率連10降 寫逾1年半最低增幅

中央銀行今天公布的7月房貸餘額規模續寫歷史新高，但年增率連10降，下滑至6.74%，且創逾1年半最低增幅，顯示房市持續降...

安聯投信攜手將來銀行 祭出「終身0元手續費」優惠

下半年全球市場震盪走高，為提供更多元化服務，安聯投信宣布，攜手純網銀將來銀行NEXT Bank，上架安聯投信全系列境外基...

新台幣匯價結束連7貶 外資匯入款買超台股

新台幣匯價結束連7貶，25日以30.45元收盤，升值1.35角。

永豐打造億元級客戶私銀服務 專屬「1+N」團隊、客製化商品搶市

永豐銀行「高資產客戶新財管方案」本（8）月正式上線，跨入財富管理2.0時代、打造專屬私人銀行品牌。永豐銀行表示，旗下獲金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。