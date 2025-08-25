快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

臺企銀 Hokii × 爽爽貓聯名貼圖登場 完成指定任務再抽 iPad 好禮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀數位金融吉祥物Hokii與爽爽貓聯名貼圖登場。臺企銀／提供
台企銀數位金融吉祥物Hokii與爽爽貓聯名貼圖登場。臺企銀／提供

臺企銀（2834）攜手知名人氣插畫家「爽爽貓」，推出《Hokii降臨，爽爽生活好撫企》全新LINE貼圖，由福氣滿滿的Hokii福企鵝與療癒大使爽爽貓首度合作，透過LINE貼圖生動呈現日常生活的各種情緒。16款貼圖融入年輕族群流行語「破防」、「超頂」、「已購買小孩愛吃」等，無論日常聊天或工作對話皆能輕鬆使用，即日起至9月18日止，加入臺企銀LINE官方帳號，即可在LINE貼圖小舖限時免費下載。

臺企銀同步於LINE官方帳號推出「爽爽企星球」互動遊戲，由Hokii帶大家展開一場宇宙級療癒冒險，民眾可選擇與爽爽貓挑戰「極速入睡大賽」，比誰最快進入夢鄉；或選擇好夥伴小勞撫一起前往傳說中的「波霸實驗室」，調製人人夢寐以求的傳說級珍珠奶茶。活動期間完成互動遊戲並成功邀請3位好友加入臺企銀LINE官方帳號，就有機會抽中Apple iPad Air、Marshall攜帶式藍芽喇叭及Hokii周邊好禮等獎品。

臺企銀並指出，即日起至114年9月30日止，凡首次綁定臺企銀LINE個人化服務，即可參加「LINE POINTS 500點」抽獎活動，透過LINE個人化通知設定，客戶可即時掌握第一手金融訊息及多項便利功能，包含即時帳戶異動通知、匯率到價提醒、信用卡刷卡消費、定存到期通知、基金損益通知等，全面升級數位金融體驗。

臺企銀長期致力以創新數位服務溫暖每位客戶，從Hokii數位存款帳戶、數位會員到365存錢法的趣味存錢筒，將金融服務變得更親切有溫度。本次更首次推出聯名貼圖並打造一系列限時活動，展現臺企銀在數位轉型與品牌創新的用心，未來將持續推出更完善的數位金融體驗，滿足客戶多元金融需求。

LINE 貼圖 臺企銀

延伸閱讀

政策變漫畫！彰化首部縣政條漫「阿嬤走跳彰化」上線

DIOR迎七夕 LINE貼圖限時免費下載 經典設計結合幸運符獻愛侶

結帳刷不過遭「8+9」酸手機破…他無奈吐實情 對方下一步超暖

網售動物用藥違法 北市府接獲9件檢舉移送2件

相關新聞

鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）發表演說，暗示降息有譜，金融市場歡欣鼓舞，...

安聯投信攜手將來銀行 祭出「終身0元手續費」優惠

下半年全球市場震盪走高，為提供更多元化服務，安聯投信宣布，攜手純網銀將來銀行NEXT Bank，上架安聯投信全系列境外基...

新台幣匯價結束連7貶 外資匯入款買超台股

新台幣匯價結束連7貶，25日以30.45元收盤，升值1.35角。

永豐打造億元級客戶私銀服務 專屬「1+N」團隊、客製化商品搶市

永豐銀行「高資產客戶新財管方案」本（8）月正式上線，跨入財富管理2.0時代、打造專屬私人銀行品牌。永豐銀行表示，旗下獲金...

富邦產險舉辦「未來電力研討會」 聚焦綠電趨勢與風險管理

環境部於今年揭露台灣最新減碳目標，期待透過多元措施擴大氣候行動以推升減碳力道，富邦產險響應政府政策並因應國際市場對企業永...

預開型安養信託 提前鎖住老後的安心與尊嚴

隨著高齡化速度加快，失智、失能及重大疾病的發生機率逐年上升。對許多人而言，老後最大的擔憂不只是資金是否足夠，而是如何確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。