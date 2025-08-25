臺企銀 Hokii × 爽爽貓聯名貼圖登場 完成指定任務再抽 iPad 好禮

臺企銀（2834）攜手知名人氣插畫家「爽爽貓」，推出《Hokii降臨，爽爽生活好撫企》全新LINE貼圖，由福氣滿滿的Hokii福企鵝與療癒大使爽爽貓首度合作，透過LINE貼圖生動呈現日常生活的各種情緒。16款貼圖融入年輕族群流行語「破防」、「超頂」、「已購買小孩愛吃」等，無論日常聊天或工作對話皆能輕鬆使用，即日起至9月18日止，加入臺企銀LINE官方帳號，即可在LINE貼圖小舖限時免費下載。

臺企銀同步於LINE官方帳號推出「爽爽企星球」互動遊戲，由Hokii帶大家展開一場宇宙級療癒冒險，民眾可選擇與爽爽貓挑戰「極速入睡大賽」，比誰最快進入夢鄉；或選擇好夥伴小勞撫一起前往傳說中的「波霸實驗室」，調製人人夢寐以求的傳說級珍珠奶茶。活動期間完成互動遊戲並成功邀請3位好友加入臺企銀LINE官方帳號，就有機會抽中Apple iPad Air、Marshall攜帶式藍芽喇叭及Hokii周邊好禮等獎品。

臺企銀並指出，即日起至114年9月30日止，凡首次綁定臺企銀LINE個人化服務，即可參加「LINE POINTS 500點」抽獎活動，透過LINE個人化通知設定，客戶可即時掌握第一手金融訊息及多項便利功能，包含即時帳戶異動通知、匯率到價提醒、信用卡刷卡消費、定存到期通知、基金損益通知等，全面升級數位金融體驗。

臺企銀長期致力以創新數位服務溫暖每位客戶，從Hokii數位存款帳戶、數位會員到365存錢法的趣味存錢筒，將金融服務變得更親切有溫度。本次更首次推出聯名貼圖並打造一系列限時活動，展現臺企銀在數位轉型與品牌創新的用心，未來將持續推出更完善的數位金融體驗，滿足客戶多元金融需求。