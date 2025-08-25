華南銀行第六屆「小小體操營」落幕 助學員跳出信心激發體操新活力

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南銀行第六屆小小體操營活動連續2周精彩活動，於高雄國訓中心圓滿落幕。華南銀行／提供
華南銀行第六屆小小體操營活動連續2周精彩活動，於高雄國訓中心圓滿落幕。華南銀行／提供

華南金（2880）旗下華南銀行第六屆「小小體操營」於24日在高雄國家訓練中心圓滿落幕，本屆活動於台北、高雄兩地舉行，活動主要對象為國小二年級至六年級學童，除針對有經驗的小小體操選手開設專業場次訓練外，同時也提供無體操經驗的體驗推廣場；每年活動一開放報名，即秒殺額滿，顯示體操在基層教育中已累積出廣泛關注與支持，也逐步成為暑假期間社會引頸期盼的兒童體驗活動之一。

華南銀行指出，本屆「小小體操營」再度邀請到國家隊總教練林育信與大同高中體操教練鄭焜杰共同規劃融合趣味與專業的體操課程，以淺顯易懂、生動活潑的方式，傳達教授基礎體操技巧，並訓練學員肢體協調性；今年的活動以「跳出信心、跳向永續」為主題，特別規劃「ESG任務卡」活動，透過鼓勵參加學員自備環保餐具、落實垃圾分類等，並舉辦有關運動營養與防護小學堂，讓小學員在學習體操之餘，也能對環境保護盡一份心力。

華銀表示，體操營自首屆開辦以來，已逾千名學員參與，許多學員在參加營隊後也持續投入訓練，展現自信。總教練林育信表示，過往幾屆的小小體操營學員，部分都已成為亞洲的體操選手，希望未來能培養出更多國手來接班，本次華南銀行贊助的體操好手蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧也出席擔任營隊教練，期待透過「玩」的概念帶學員認識體操的樂趣，養成良好運動習慣，進而增加學員的自信心。

未來華南銀行仍會持續投入棒球、體操、足球、籃球、拔河等各項運動項目，以實際行動支持臺灣基層體育發展，讓世界看見台灣；華南銀行期許成為選手的堅實後盾，提供更多資源及專業金融服務，讓選手能在參加國際賽事無後顧之憂，積極為台灣爭取榮耀，也致力營造良好運動環境，帶動台灣體育永續發展的正向循環。

