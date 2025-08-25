群益金鼎證券攜手台鋼獵鷹 走入校園推廣運動與金融反詐知識

群益金鼎證券長期支持體育發展，8月25日與台鋼獵鷹攜手在國立臺南大學附小舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，由群益金鼎證券資深副總裁劉向麗出席，共同促進職業運動、金融反詐與校園生活的連結。當天除了贈送學童群益證獨家一粒聯名撲克牌、悠遊卡，以及群益發財乖乖作為見面禮，也針對金融反詐知識提供群益探奇娃娃做為有獎徵答贈品，除了讓學童近距離感受職業球員的熱情與拚勁外，更能牢記金融反詐的重要性。

群益延續去年贊助各項體育賽事的經驗，今年更與台鋼獵鷹合作舉辦多場主題活動，包括國際婦女節「GIRLS 鷹 THE HOUSE」主題週、Wing Stars啦啦隊女神一粒代言形象行銷等，將運動精神融入品牌溝通。此次群益證與台鋼獵鷹攜手在國立臺南大學附小舉辦「球夢起飛，與鷹同行」籃球交流活動，由群益金鼎證券資深副總裁劉向麗出席開場致詞並致贈群益證獨家一粒聯名悠遊卡與撲克牌，以及群益發財乖乖等，與台鋼獵鷹球員一同帶領南大附小籃球隊員參與技術訓練、5對5對抗賽、Q&A 職涯分享及簽名交流等內容，促進職業運動、金融反詐與校園生活連結，有獎徵答部分也準備了群益探奇娃娃，讓學童近距離感受職業球員的熱情與拚勁，獲得群益好禮的同時也牢記金融反詐的重要性，進一步強化群益與台鋼的品牌親和力與記憶度。

除了體育行銷，群益金鼎證券亦積極推動永續經營與社會關懷，並持續投入各項公益計畫。第 18 年舉辦的「群益獻愛心，攜手做公益」捐血活動，今年擴大結合防詐宣導、地方農產與社會福利資源，創新三合一公益模式，透過附有防詐 QR code 的白米包提醒民眾提高警覺，同時支持在地農業與弱勢就業。集團舉辦的「永續家庭日歡樂跑」則融合親子運動、樂團演出、永續市集與金融教育，將永續理念落實到日常生活；同時在各地推動員工志工、二手物資交換與產學合作，持續以多元方式實踐企業社會責任，強化品牌與社會的正向連結。

群益金鼎證券深知，品牌價值的建立來自長期耕耘的信任感與凝聚力。此外，群益證今年初推出「群益享樂宇宙」行銷企劃，以交易滿額抽 50支iPhone 16 Pro打響話題效應，成功吸引大批投資人參與並提升客戶活絡度。群益證近期再度推出複委託美股系列活動「群益全球投資王」，包含完成任務即可獲得全家商品卡或萬元 Sogo 禮券等回饋，還舉辦美股股王就是你的實單交易競賽，總獎金超過百萬元，持續將金融服務與投資樂趣緊密結合。

無論是運動精神的推廣、金融反詐與公益行動的深耕，還是與客戶共享的品牌回饋，群益證都以穩健與溫度兼具的姿態，與社會建立起長久而堅實的信任連結。