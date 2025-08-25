新台幣匯價結束連7貶 外資匯入款買超台股

新台幣匯價結束連7貶，25日以30.45元收盤，升值1.35角。

外資25日回補買超台股241億元，再加上鮑爾放鴿美元回弱，25日新台幣匯價由上周的貶值逆轉為升。

匯銀指出，聯準會主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會上發表偏鴿派談話，明示貨幣政策立場將有必要調整，市場預期9月升息機率大增，也引發美股上周全面上漲，道瓊指數更創下2025年歷史新高，本周股市氣氛趨向樂觀下，也有助於新台幣止貶回升。