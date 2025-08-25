永豐投顧為企業與機構投資人建立永續溝通橋樑

金管會去(2024)年10月推出的「綠色及轉型金融行動方案」，持續引領永續金融生態圈正向循環。永豐金證券與永豐投顧積極響應，日前攜手企業永續發展協會（BCSD Taiwan）舉辦「綠色與轉型金融：綠色證券的政策、實踐與未來」論壇，邀請產官學界重量級講者與會，深度解析淨零碳排與永續發展基石的「政策層面」，並剖析企業與投資人「議合」過程中如何透過合作與溝通，共同開啟追求共贏的旅程。

永豐金證券總經理蘇威嘉致詞表示，「永豐金控與子公司永豐金證券致力發展永續，永豐金證券更發揮持續引導企業資金流向永續發展領域，包括將高氣候風險產業納入敏感性產業，ESG投資評估並增訂氣候風險評估題組，精進去碳政策，退出燃料煤及非常規油氣產業。另外，永豐金證券運用承銷業務動能，激勵客戶響應永續，2024年共計承銷新臺幣63.9億元永續債券，協助綠能環保企業籌資新臺幣61.91億元，同時承銷首檔永續發展可轉換公司債。2024年累計主辦案件數穩居業界第一」。

永豐投顧的永續成績更寫下同業典範，持續帶領資金流入低碳永續的企業，建構企業與機構投資人溝通永續的橋梁，前(2023)年啟動助機構投資人與企業的「議合服務」，希望提供優化永續投資的決策。永豐投顧總經理李學詩指出，2023年底推出的「機構投資人議合」服務，寫同業之先，領先市場建立溝通平台，助企業與機構投資人建立有效對話機制，反映永豐投顧正在以專業特色，提升機構投資人盡職治理品質。

永豐投顧2019年成立ESG研究小組，2020年首創全台接軌國際SASB準則的「SinoPac+企業永續評鑑系統」，近年更陸續推出結合普惠金融與永續投資的「豐ESG存股」推薦，以及協助金融機構計算範疇三的「PCAF財務碳排計算機」。永豐投顧長期深耕ESG研究，結合投顧專業的企業財務分析觀點，ESG團隊近年已擴大編制，積極引薦海內外最新永續準則，為機構投資量身打造永續投資新解方。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華受邀出席當日論壇，就「綠色及轉型金融行動方案」法規為題，分享五大核心策略與六大推動面向，演講聚焦金融業與上市櫃企業淨零轉型方針，期許業者能以健全制度與透明資訊，將亞洲永續金融聚落設為共同目標，使台灣成為亞洲淨零轉型金融重鎮。

當日與會的證券櫃檯買賣中心上櫃監理部經理黃文君分享在地化「綠色證券認證制度」，提出標章化國內上市櫃公司的綠色表現，頒授綠色證券標章表彰企業對環境之實質貢獻，可使利害關係人瞭解企業於永續發展及綠色轉型作為，達到引導資金投資綠色股權產業。

企業永續發展協會(BCSD)秘書長莫冬立以「盡職治理之議合實務趨勢」為題，強調金融業是推展企業永續的關鍵角色，盡職治理與議合實務的趨勢，正在促進企業和投資人資訊交換的「溝通價值」。看好趨勢如果持續，估至2030年淨零轉型將帶來超過12兆美元的商業利益，涵蓋11個產業包括工業、氫能、農業、水資源、建築、碳管理、廢棄物處理、石化、消費、發電及運輸。

主題座談聚焦「如何達到議合有效性」。資誠永續董事長李宜樺以顧問服務角色，分享「議合」因對象與角度產生不同效應，機構投資人偏重財務價值與降低風險。東元電機發言人簡世雄認為，有效「議合」應建立在互信與理解的基礎上，唯有如此，才能為企業與機構投資人創造正向效益，他期許未來能有更多像永豐投顧的議合平台，協助企業與投資機構順暢溝通。

野村投信ESG經理張巍瀚則指出，「議合」並非一蹴可幾、也不是單純數字遊戲，他以曾參與永豐投顧舉辦的「聯合議合」為例，肯定其會議的品質及促成結果，並認為這是有效溝通的典範。李學詩承諾，永豐投顧將持續運用基本面、財務及永續專業的研究優勢，積極扮演機構投資人及企業之間的永續溝通橋梁，引導企業與投資人共同邁向淨零轉型的永續未來。