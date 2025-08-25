富邦證券獲利市場第二、重要業務市場前三大 產險市占率續居市場龍頭

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上半年日均值較去（2024）年同期下降17%，富邦證券2025年上半年稅後淨利40.5億元，較去年同期減少；台股交易量下滑雖影響經紀收入，惟投資績效及其他收益仍維持穩健，上半年獲利居市場第二；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大，未來將持續提升核心業務市占，優化數位服務，深化客群經營、擴大財管業務規模。

富邦產險2025年上半年稅後淨利28.9億元，年成長18.2%；簽單保費收入成長9.4%，市佔率達24.4%，續居市場龍頭。上半年自留綜合率82.1%，較去年同期改善，主因自留損失率優化，亦反映業務結構調整及風險控管之成效。投資報酬率為5.8%，反映第1季處分轉投資利益。

