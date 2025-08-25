鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）發表演說，暗示降息有譜，金融市場歡欣鼓舞，亦激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數改寫歷史新高。對此，國泰世華銀行預期9月降息一碼，12月再降一碼，全年共兩碼；股市方面則建議採「買進持有、逢回加碼」策略。

國泰世華銀行表示，本次Jackson Hole，聯準會主席鮑爾釋出三大重要訊息，第一，就業風險升溫：勞動市場下行風險增加，若惡化恐引發裁員與失業率攀升。第二，關稅影響通膨：未來數月仍將持續發酵，但屬一次性衝擊為主。第三，政策立場轉向：在利率仍高於中性水準下，風險變化可能迫使聯準會調整政策立場。

根據鮑爾的談話，國泰世華銀預期9月降息一碼，12月再降一碼，全年共兩碼。鮑爾明確指出勞動市場下行風險升溫，強化9月重啟降息的可能性。然而，仍需留意通膨數據，在企業可能持續將關稅成本轉嫁至下游的背景下，通膨壓力仍未完全消退，意味著9月之後的降息步伐仍具高度不確定性。

展望後市，在股市方面，國泰世華銀指出，美股基本面持續改善，關稅不確定性趨於明朗，加上「大而美法案」推進及各國加大投資，市場上修企業獲利預測，然而，美股屢創新高，評價已處高檔，市場對聯準會降息步伐及產業消息仍高度敏感，恐加劇波動。建議採「買進持有、逢回加碼」策略。

債市方面，市場預期9月降息機率已由70%升至80%，全年降息幅度則由48個基點上修至56個基點。後續需關注9月5日非農就業報告與9月11日美國消費者物價指數（CPI）數據；若失業率未明顯惡化，但通膨持續上行，年底降息預期恐下修，短線利率可能反彈。中長期來看，隨聯準會理事會立場趨鴿，並配合關稅影響逐步消退，降息方向不變，甚至存在加速降息的可能，將引導利率回落。

在匯市方面，隨著聯準會重啟降息，其他主要央行則放緩寬鬆步伐，國內外利差進一步收斂，美元走勢預期維持低檔偏弱，短線反彈空間有限。