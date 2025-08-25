快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

永豐打造億元級客戶私銀服務 專屬「1+N」團隊、客製化商品搶市

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
即日起，永豐銀行針對可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上客戶，推出「高資產客戶新財管方案」，打造專屬私人銀行品牌。圖中為永豐銀行資深副總經理兼零售業務督導徐德里。永豐銀／提供
即日起，永豐銀行針對可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上客戶，推出「高資產客戶新財管方案」，打造專屬私人銀行品牌。圖中為永豐銀行資深副總經理兼零售業務督導徐德里。永豐銀／提供

永豐銀行「高資產客戶新財管方案」本（8）月正式上線，跨入財富管理2.0時代、打造專屬私人銀行品牌。永豐銀行表示，旗下獲金管會核可辦理高資產業務，即日起，針對可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上客戶，提供符合國際級系統規格的私人銀行服務及多元金融商品，首波推出不受信用評等限制的外國債券，成為高資產客戶投資新選項。

全台高資產客戶逾1萬人、資產管理總額年成長逾50%。永豐銀行表示，旗下採用私人銀行「1+N」服務體系，由客戶關係經理為單一窗口，結合行內專業團隊及外部稅務、法律專家，提供資產配置、家族信託與傳承規劃一站式客製化服務，協助客戶解決世代傳承的複雜需求、提升長期投資布局的彈性並建立長久穩定的信任關係。

永豐銀行指出，結合多年財富管理的經驗及深耕法人金融領域的基礎，以「強化資源整合，提供高端客戶專業與客製化解決方案」為核心，聚焦高資產客戶需求與國際趨勢，協助客戶從資產配置到家族信託均能有效到位。

除首波推出不受信評限制的外國債券外，永豐銀行表示，未來將引進另類投資商品、私募股權基金、ESG投資工具、資本市場產品、泛財管商品及金融資產活化方案以增強產品多元性；旗下亦積極拓展跨境據點，於兩岸三地及海外設有分支機構，提供高資產客戶國際級資產配置服務與全球化財富管理需求。

延伸閱讀

永豐兩檔股債ETF 配息金額出爐

最牛一輪／嘉澤給力 永豐53拉風

懂你所需，貼近你所用，打造數位金融新體驗

百萬人響應的綠色行動！永豐「休碳Show time」榮獲金峰獎十大創新

相關新聞

鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）發表演說，暗示降息有譜，金融市場歡欣鼓舞，...

永豐打造億元級客戶私銀服務 專屬「1+N」團隊、客製化商品搶市

永豐銀行「高資產客戶新財管方案」本（8）月正式上線，跨入財富管理2.0時代、打造專屬私人銀行品牌。永豐銀行表示，旗下獲金...

富邦產險舉辦「未來電力研討會」 聚焦綠電趨勢與風險管理

環境部於今年揭露台灣最新減碳目標，期待透過多元措施擴大氣候行動以推升減碳力道，富邦產險響應政府政策並因應國際市場對企業永...

預開型安養信託 提前鎖住老後的安心與尊嚴

隨著高齡化速度加快，失智、失能及重大疾病的發生機率逐年上升。對許多人而言，老後最大的擔憂不只是資金是否足夠，而是如何確保...

股匯同步 新台幣強勢開盤、早盤一度升值1.75角

股匯同步強勢，台股早盤大漲開出，新台幣也強勁升值，升值超過一角，最高來到30.41元 。

美元指數重現97字頭 新台急升1.75角升破30.5元

Fed主席鮑爾上周在懷俄明州傑克森霍爾舉行的央行年度會議上演說，比市場預期的要鴿派得多。在此影響下，美元走跌，25日美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。