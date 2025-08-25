永豐打造億元級客戶私銀服務 專屬「1+N」團隊、客製化商品搶市

永豐銀行「高資產客戶新財管方案」本（8）月正式上線，跨入財富管理2.0時代、打造專屬私人銀行品牌。永豐銀行表示，旗下獲金管會核可辦理高資產業務，即日起，針對可投資資產淨值及保險商品價值達新臺幣1億元以上客戶，提供符合國際級系統規格的私人銀行服務及多元金融商品，首波推出不受信用評等限制的外國債券，成為高資產客戶投資新選項。

全台高資產客戶逾1萬人、資產管理總額年成長逾50%。永豐銀行表示，旗下採用私人銀行「1+N」服務體系，由客戶關係經理為單一窗口，結合行內專業團隊及外部稅務、法律專家，提供資產配置、家族信託與傳承規劃一站式客製化服務，協助客戶解決世代傳承的複雜需求、提升長期投資布局的彈性並建立長久穩定的信任關係。

永豐銀行指出，結合多年財富管理的經驗及深耕法人金融領域的基礎，以「強化資源整合，提供高端客戶專業與客製化解決方案」為核心，聚焦高資產客戶需求與國際趨勢，協助客戶從資產配置到家族信託均能有效到位。

除首波推出不受信評限制的外國債券外，永豐銀行表示，未來將引進另類投資商品、私募股權基金、ESG投資工具、資本市場產品、泛財管商品及金融資產活化方案以增強產品多元性；旗下亦積極拓展跨境據點，於兩岸三地及海外設有分支機構，提供高資產客戶國際級資產配置服務與全球化財富管理需求。