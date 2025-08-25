台新Richart推 24hr 換匯 假日也能申購8%優利定存

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

近期匯率波動劇烈，美元、日圓多次觸及新低點，且多發生在夜間或假日時段。為提供客戶更彈性的換匯與投資選擇，台新銀行Richart推出「外幣365天全時段換匯服務」，涵蓋全年無休的換匯及優利外幣定存專案。除了平日夜間13種幣別換匯，首波服務開放假日美元即時換匯與定存申購，滿足旅遊與資產配置的即時需求。

在旅遊方面，台新Richart也同步推出每月「外幣專屬優惠券」，於APP使用優惠券換匯最高可享美元減4.5分、日圓減0.1分的匯差優惠，並可搭配匯率低點通知功能，提升用戶換匯靈活度與效率。此外，結合台新銀行分行、全家便利商店、楓康超市及臺鐵車站等近千台外幣ATM，提供現鈔提領服務，進一步提升外幣使用便利性。

針對有儲蓄與投資需求的客群，台新Richart提供多樣化的美元定存選擇，包含14天、1/3/6 個月期別，年利率最高可達8%。同時提供「定期定額換匯」功能，系統可依使用者設定金額、週期自動換匯，有助於分散匯率波動風險，強化資產配置彈性。

台新表示，Richart持續強化數位金融服務，從匯率掌握、換匯、定存到實體提款，提供全方位的外幣應用場景，協助客戶掌握每一個投資與消費機會，致力成為每位客戶的智慧好夥伴。

