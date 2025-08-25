富邦產險舉辦「未來電力研討會」 聚焦綠電趨勢與風險管理

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險舉辦未來電力研討會，聚焦綠電趨勢與風險管理，與會主管與講師共同合影，左起台灣大學船舶及海洋技術研究中心研究員詹育禔，富邦產險資深副總經理林國鈺，中華經濟研究院研究員羅時芳，再生能源商業同業公會副主委郝遐鵬，富邦金控風控長徐偉傑。富邦產險／提供
環境部於今年揭露台灣最新減碳目標，期待透過多元措施擴大氣候行動以推升減碳力道，富邦產險響應政府政策並因應國際市場對企業永續責任漸趨嚴謹的趨勢，於22日舉辦「未來電力研討會」，邀請中華經濟研究院研究員羅時芳、再生能源商業同業公會副主委郝遐鵬、台灣大學船舶及海洋技術研究中心研究員詹育禔等專家分享未來電力的國內外趨勢與可能風險，並從國際倡議與實際案例提出因應策略，吸引上百位企業主管蒞臨研討會，現場反應熱烈。

本次研討會聚焦於綠電趨勢與相因應的風險管理策略，由羅時芳介紹RE100與最新國際趨勢，以及國際大廠對綠電的要求；郝遐鵬深入說明綠電市場及電力交易，包括鄰近國家與台灣的現行制度；詹育禔則提醒再生能源風險與決策應注意事項，需要產官學合作面對挑戰。

富邦產險資深副總經理林國鈺致詞時表示，富邦產險為台灣首家提出邁向「淨零承保」的產險公司，亦持續關注政府能源轉型計畫，2024年承保全台近五分之一太陽能案場、近半數民營陸上風電機組、並參與每一個離岸風場的保險計畫，在凱米、山陀兒，包括近期丹娜絲等颱風接連襲台，造成大量光電板毀損時，富邦產險皆迅速啟動理賠機制，透過保險適時填補綠能產業的損失，成為企業未來重建的最佳後援。林國鈺說明，富邦產險深知氣候變遷與極端天氣帶給綠能產業的嚴峻考驗，建議企業在綠能設施建置前應考量極端氣候加劇恐導致的災害，並將風險評估納入設計、安裝、維運至退役，以回應社會大眾與用電企業對穩定綠電供應的期待。

林國鈺最後亦呼籲，面對環保法規的要求及國際貿易市場帶來的經營壓力，企業需要加緊綠色轉型腳步，永續發展不僅需要具遠見的經營計畫，風險管理也是成敗與否的重要關鍵。

