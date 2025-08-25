預開型安養信託 提前鎖住老後的安心與尊嚴

隨著高齡化速度加快，失智、失能及重大疾病的發生機率逐年上升。對許多人而言，老後最大的擔憂不只是資金是否足夠，而是如何確保這筆錢能安全、確實地用在自己身上。預開型安養信託的核心價值，正是在健康時就先建立一套「專屬的資金啟動機制」。當未來出現符合事先約定的情況（如失智、失能或重大疾病），資金便會由受託機構依約啟動支付，確保生活不中斷。

預開型安養信託，就是民眾在身心健康時，先與銀行簽訂信託契約，預先安排好資金的來源與用途。資金可以依自身財務狀況選擇一次性投入，或透過分批存入、逐步累積至信託帳戶。等到未來符合事先約定的條件（如需要照護或醫療）時，信託帳戶便會依約定啟動，由受託機構支付相關費用。透過這樣的安排，不僅能確保資金專款專用，也能提前規劃老後生活的保障。

民眾可在身心健康時與銀行簽訂契約，預先規劃資金來源與用途，資金可一次投入或分批累積至信託帳戶。未來若符合約定條件，帳戶便會啟動，專款專用，讓老後生活更有保障。

信託公會理事長邱月琴表示，與一般安養信託不同，預開型安養信託更強調「提早設計」。民眾可依需求自訂支付項目與金額、設定定期撥款，甚至搭配醫療或照護計畫，讓信託成為日常生活的堅實後盾，而不只是冰冷的金融工具。

信託公會秘書長呂蕙容補充，為鼓勵民眾提前規劃，不少銀行提供啟動前免收或減收管理費等優惠；同時提供財務缺口試算、定額月存與逐步追加資金等彈性安排。資產除了現金，也能納入股票、ETF、債券或保險金，藉由收益配置為退休生活創造穩定金流。

此外，部分業者更設計多重安全機制，例如大額提款需經監察人同意，以防止不當挪用；並透過數位化功能，讓客戶能隨時在網銀或APP查詢帳戶、即時掌握資金動態，甚至直接線上申請醫療與照護費用。

為降低一次投入壓力，業者也推出多項優惠措施，如捐十張發票即可免簽約手續費、依資金運用方式提供管理費折扣等。目前已有 24家銀行承作此項服務，民眾可至信託公會網站（https://www.trust.org.tw）查詢詳細資訊。

邱月琴指出，在高齡化與長照需求急速攀升的今天，為自己預先打造一套「資金啟動機制」，已不只是理財選擇，而是生活安全網的重要一環。預開型安養信託讓您在健康時先鎖定未來的生活與醫療資源，防堵突發狀況帶來的財務風險與家庭壓力，確保老後生活穩定、資產安全。多元的資產配置、完善的安全防護與數位化管理，讓信託觸手可及。對每一位想「把錢留給未來的自己」的人來說，這把專屬的鑰匙，不只是守住財富，更是守住安心、尊嚴與自主生活的力量。