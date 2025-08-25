聽新聞
美元指數重現97字頭 新台急升1.75角升破30.5元
Fed主席鮑爾上周在懷俄明州傑克森霍爾舉行的央行年度會議上演說，比市場預期的要鴿派得多。在此影響下，美元走跌，25日美元指數跌破98關卡、重現97字頭；新台幣匯價開升走升，15分鐘內升破30.5。
新台幣匯價今早以30.53開盤，升值 5.5分；開盤後30分鐘內最高匯價來到30.41元，升值1.75角。
鮑爾22日在傑克森霍爾央行年會上發表他任內最後演說指出，聯準會將「謹慎行事」，當前情況「可能需要」降息。聯準會目前的基準利率，比去年他發表演說時整整低了1個百分點，而失業率仍在低點，相關條件「允許我們謹慎行事，同時考慮調整我們的政策立場」。
