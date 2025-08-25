鮑爾放鴿暗示降息 股匯雙漲新台幣早盤勁揚逾1.7角
美國聯準會主席鮑爾放鴿，金融市場歡欣鼓舞，美股勁揚，美元指數、美債殖利率連袂下挫，台灣股匯市今天跟上慶祝行情，台股強漲逾400點，新台幣兌美元早盤也強升逾1.7角。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）於全球央行年會發表演說，暗示降息有譜，激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數改寫歷史新高。
台灣股匯市今天也強勢表態，台股上漲逾400點，新台幣兌美元今天以30.53元開盤後，旋即展開猛烈升勢，最高觸及30.41元，強漲1.75角。
