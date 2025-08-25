聽新聞
永續資訊揭露 台新新光金推進淨零

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控淨零高峰論壇廿二日舉行，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左起）、工商協進會理事長吳東亮、金管會主委彭金隆及今週刊發行人梁永煌。圖／台新新光金控提供
台灣邁入永續資訊揭露的新時代。台新新光金控連續四年偕同台新銀行、中華民國工商協進會於台北國際會議中心共同舉辦二○二五台新新光淨零高峰論壇，金管會主委彭金隆及台新新光金控董事長吳東亮親自出席。

彭金隆感謝主辦單位用心籌辦及企業對永續發展貢獻，呼應台灣企業面臨的重大轉型議題。論壇齊聚產官學界專家分享永續治理及揭露實務，並邀國內領航企業分享ＩＦＲＳ永續揭露準則導入的實戰指南，線上及實體合計逾四千五百位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

吳東亮表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。台新新光金控以「認真 創新 永續」的企業精神，發揮影響力，攜手政府與社會各界，推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。吳東亮指出，明年開始除透過財務報表，永續資訊將納入年報揭露，更落實綠色轉型，也能吸引更多的永續資金投入。

吳東亮也呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。相信每一個人都可以「From Zero to Hero」，成為化解氣候危機的英雄。

論壇邀集三大產業領袖，分別為製造業代表李長榮化工董事長洪再興、電子業代表華邦電子董事長焦佑鈞，以及服務業代表的晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正，以企業導入ＩＦＲＳ國際永續揭露準則歷程，提供寶貴的實務指引與前瞻視野，緩解後續中小企業接軌焦慮。

金管會 吳東亮 氣候變遷 台新新光金控

