匯率貶值未進場 央行助力出口商意味濃

台美對等關稅稅率暫定百分之廿，出口商面臨嚴峻考驗，中央銀行匯率政策成為市場目光焦點。台幣匯率上周重貶近百分之二，市場人士透露，央行並未進場調節，助力出口商的意味濃厚。

根據央行公布的上次理監事會議事錄，多名理事表達對匯率快速升值，會對企業帶來壓力，並可能不利我國經濟成長。市場預料，台幣有機會在理監事會前展現貶勢，緩解出口商壓力。

此外，經濟部長郭智輝日前拋出「台幣維持在過去六年平均價卅一元」的話題，台灣經濟研究院院長，也是央行理事的張建一也表認同，第四季外匯市場確實可能變動，但主要原因為美元可望走強，畢竟美債信任危機解除，加上美國經濟仍佳，美元後面表現不會弱。

央行對此則回應，匯率由市場決定，僅於必要時維持動態穩定以維護金融秩序。

台幣上周五貶八分、收卅點五八五元，周線連二黑。匯銀主管表示，台幣年底前走貶應是市場共識，雖然近期因為聯準會降息預期提升，造成美元指數下跌到九十七點五，會讓台幣貶勢有一定阻礙，但待市場消化後，匯價仍會往卅一元靠近。

此外，匯銀主管分析，在關稅大勢底定後，川普已經成功「讓美國再次偉大」，也拿到大筆關稅，解決美國與其他國家的貿易逆差問題，至於匯率並非川普在乎的重點，因此即便台幣略微貶值，也沒有影響。

匯銀主管預估，在理監事會前，台幣有機會一反上半年的弱勢，不過要大幅貶值也沒有空間，但已經足夠讓出口商喘口氣，以面對關稅造成的經營困難。