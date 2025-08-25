美下月若降息 央行跟進機率低

美國聯準會主席鮑爾在上周五的全球央行年會釋出九月可能降息的訊號，台灣的利率動向也受到市場關注。

據了解，即便聯準會降息一到兩碼，但參酌各項經濟數據，中央銀行內部對於九月跟進降息的聲浪不大，關鍵在於國內通膨壓力不高，加上經濟成長無虞，持續保留貨幣政策彈性是較好選擇。

聯準會利率決策會議將於九月十六、十七日舉行，央行則在九月十八日舉行第三季理監事會。央行總裁楊金龍曾說，降息條件要同時符合「通膨下滑、景氣轉差」，若以主計總處最新預估來看，今年全年經濟成長率大幅上修至百分之四點四五，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率僅為百分之一點七六；至於明年經濟成長率預測值也有百分之二點八一，ＣＰＩ年增率預估降到百分之一點六四。

金融圈人士表示，通膨持續滑落，然而景氣並未走弱，即便關稅戰當前，但是放眼到明年仍有不差表現，因此央行「以不變應萬變」的機率較高。

唯一的變數是，國發會景氣燈號已連亮兩個月代表穩定的綠燈，領先指標連續五個月下滑，至於製造業ＰＭＩ也跌到四十八，透露景氣可能轉弱的跡象。

不願具名的理事指出，即便央行本次利率政策不作調整，也需要表達對景氣下行的疑慮，畢竟「央行不能只作報喜鳥」。

根據央行公布的上次理監事會議事錄摘要，多名理事確實認為下半年經濟成長會放緩，也可能面臨出口銳減，因此並未把話說死，僅強調貨幣政策要保留彈性。

然而，主計總處將下半年經濟成長率上修一點三個百分點至百分之二點三，顯示景氣比預期更好。七月ＣＰＩ年增率百分之一點五四，雖較六月的百分之一點三六略為擴大，但仍連續三個月低於百分之二的通膨警戒線，央行關注的核心ＣＰＩ（扣除蔬果、能源）年增率僅百分之一點七，更連續十六個月低於百分之二。

金融圈人士認為，既然如此，「這個彈性央行暫時可以保留」。

此外，該人士也提醒，央行一向不會立即跟隨聯準會行動，通常會觀察一到兩季，看外部資金流向與本地經濟變化。因此，若利率要有所變動，降息時點最快也在年底或明年第一季。