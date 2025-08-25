央行鐵腕打房 銀行看政策擔心三垮

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

央行鐵腕打房，銀行此次多感央行態度空前強硬，原先寄望至少能將房貸「緊箍咒」不動產貸款集中度管控排除都更危老等政策性放款，但近期已遭央行否決，銀行圈憂心，恐怕會出現「產業垮、建築業垮、房貸也垮」。

據透露，已有高雄立委因選區對於房貸限貸令陳情多，上周也找央行、金管會及前幾大公股銀開會，了解不動產總量管制，以及房貸申訴單一窗口執行情況。

央行不動產貸款集中度為不動產貸款占總放款比率。央行不動產貸款集中度屬無差別管控，不僅涵蓋購置住宅與建築貸款，還有房屋修繕貸款；且銀行法72條之2所排除興建學校、醫療機構、長照、社會住宅、危老、都更等項目亦須計入，於是成為目前房貸市場的最大緊箍咒。

