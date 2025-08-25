國泰金揭數位資產發展關鍵

全球數位資產市場持續快速成長，根據全球指標性加密貨幣數據平台統計，今年總市值已突破4兆美元，推動各國加速布局。看準趨勢，國泰金控（2882）於21日舉辦「數位資產趨勢論壇 – 信任鏈結 邁向數位資產新時代」，成為台灣首場由金融機構主辦、結合政策監理與科技應用的數位資產產業盛會，活動現場與線上直播共計吸引超過2,500人次參與，顯示市場對數位金融議題的高度關注。

此次論壇不僅邀集金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、副處長施宜君、台灣集中保管結算所總經理陳德鄉、數位資產發展研究中心召集人謝明華、台灣大學副教授楊岳平等多位產、官、學界專家代表共襄盛舉；國泰金控則由資訊長吳建興、科技長姚旭杰、法遵長李玉梅、國泰世華銀行數位長陳冠學等代表出席。論壇探討從Web 3生態系發展、區塊鏈技術應用、RWA代幣化實務經驗、數位資產保管、穩定幣市場潛力到VASP業務與金融創新監理等面向，探討創新應用與監管發展並行的可行模式。

國泰金控於論壇中同步發表《國泰金控數位資產趨勢洞察》，國泰金就整體調查，歸納出金融機構可發展的面向供產業參考，包含一，以金融機構優勢，強化用戶與數位資產的接觸點；二，主動參與基礎設施建設，發展合規保管、清算及出入金治理，完善發展環境；三，參與主管機關制度規劃及概念性驗證，促進監理制度與創新應用的協同發展。

國泰金控資訊長吳建興表示，國泰金自五年前即著手區塊鏈研究與數位資產布局，並逐步推動多項試驗性創新專案。2023年國泰證券成為全台首家成功發行具證券性質的虛擬通貨業務（STO）的券商，實踐資產上鏈應用模式。國泰世華銀行近期也獲准試辦虛擬資產保管業務，為高資產客戶打造符合國際標準的安全便利服務。國泰金控期透過此次論壇凝聚跨界共識，攜手業界配合政策，打造以信任與安全為核心的數位資產基礎架構。