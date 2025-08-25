中信銀推廣普惠金融教育

中國信託銀行持續精進公平待客具體作為、推廣普惠金融教育，中國信託銀行董事鄭泰克、王正新、趙國帥、施光訓偕同中信銀行獨立董事楊聲勇及劉長春，於23日出席中國信託文薈館「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀行董事對扎根金融教育的行動力。

「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展於今年7月開展，至今已吸引逾4萬人次參觀。

中信銀行的董事們特別參與「理財小劇場」活動，以淺顯易懂的方式與孩童面對面交流，鼓勵家長與孩子一同建立財務規劃概念。中信銀行董事們透過親身參與，彰顯企業對金融教育的高度關注，亦以實際行動響應公平待客原則、傳達與生活息息相關的普惠金融，帶動更多家庭重視財商知識教育。

呼應文薈館「從生活中學理財」主題，中信銀行董事們教導孩童「零用錢使用」、「消費心理」及「詐騙警覺」實際運用的技巧，從超商特價品選擇、購物話術等情境，引導孩子體驗生活中常見的金錢挑戰。

中信銀行董事施光訓於「理財小劇場」扮演消費高手，叮嚀小朋友「想花錢之前想一想，究竟是需要還是想要，才能做出聰明的選擇」；中信銀行獨立董事楊聲勇則扮演防詐守護神，藉由注意與忠實義務原則提醒小朋友「想要擁有守護財富的超能力，必須要分辨真假訊息，不要貪心，才不會讓壞人有機會騙走錢。」

文薈館長期透過親子理財課程及金融教育特展，陪伴家庭親子間開啟金錢對話。為提高全民防詐意識，「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展設置「詐騙警覺」展區，介紹假網拍、假親友借錢、假投資等詐騙陷阱，協助親子一同建立正確防詐意識。文薈館更攜手台北市政府警察局南港分局舉辦「無敵打詐旋風球」防詐闖關挑戰，吸引長長人龍排隊，反應熱絡。

「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展展期至今年9月30日止，每周二至周日上午11時至下午5時30分於中國信託金融園區A棟一樓展出。

為打造寓教於樂的親子時光，每周末安排如收納理財、聰明消費、古幣珠寶、投資理財講座等主題活動，歡迎20人以上校外教學或親子團體參訪等預約導覽，更多特展、課程活動及文薈館相關訊息，請鎖定「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」或官網查詢。