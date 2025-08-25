台新新光金整合虛實通路 挺企業轉型

台新新光金控（2887）舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，台新新光金控總經理林維俊在座談時表示，IFRS永續揭露準則的導入除了讓台灣企業提早適應國際標準，未來也能在國際市場中更具競爭力，這是本次論壇的核心精神，幫助企業在這波國際永續金融變革中搶占先機，將永續轉型從合規成本轉化為競爭優勢。此外，台新新光在合併後，服務客戶超過千萬，股東逾百萬名。未來更將擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型，要讓全世界都看見台灣卓越的永續價值。

林維俊於受訪時指出，由於2026年開始，歐洲央行已經要求所有的債券去跟央行借錢時，要評估債券價值的時候，需要把永續部分放進去，這會影響到很多東西，其實是個危機，但也是個轉機，所以台新新光金控想要先超前部署，讓所有的同仁、各大公司們都知道有這個狀況，可以趕快來教育，所有不管是大一點的、小一點的公司都要早一點提出，在永續財報上面要有適當的揭露，以後企業在對外融資的時候可以有比較好的競爭力。

林維俊指出，而在轉型過程中，主管機關有一定的軌道，台新新光金控會照著主管機關的規定的步驟，一步步往下推進。

近年來，台新新光金控永續發展成果非凡，已連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜。同時在S&P Global 2025永續年鑑的銀行產業及壽險產業中皆獲Top 1％的殊榮，更雙雙入選時代雜誌「2025年全球500大永續企業」，顯示台新新光認真推動永續的成果被世界看見與肯定。