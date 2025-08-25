台新新光金推進永續淨零

台新新光金控（2887）連續第四年偕同台新銀行、工商協進會舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，22日登場，由金管會主委彭金隆及台新新光金董事長吳東亮親自出席致詞。彭金隆感謝主辦單位用心籌辦及企業對永續發展的貢獻，強調論壇主題切合市場需求，呼應台灣企業面臨的重大轉型議題。

本次論壇齊聚產官學界專家分享永續治理及揭露實務，並邀國內領航企業分享IFRS永續揭露準則導入的實戰指南，吸引線上及實體合計超過4,500位企業董監事及中高階主管參與。隨著金管會發布接軌IFRS永續揭露準則藍圖，未來上市櫃公司也須將IFRS永續資訊納入股東會年報專章，且發布時間需與財報同步公告，象徵台灣邁入永續資訊揭露的新時代。

吳東亮致詞時表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。台新新光金控以「認真 創新 永續」的企業精神，發揮影響力，攜手政府與社會各界，推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。吳東亮指出，從2026年開始，永續資訊將納入年報揭露，未來企業的永續資訊將會有全球一致的品質和可比性，不僅能落實綠色轉型，也有助於吸引更多的永續資金投入，所以透過舉辦論壇協助企業順利接軌。面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分享國際永續最新趨勢與動向；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華分享，轉型金融如何引導金融業資金支持產業轉型，以及台灣產業在2050淨零目標下的挑戰與機會。會計研究發展基金會董事長王怡心則分享了「制度橋梁」的概念，透過建構完整永續報告生態系，讓台灣接軌全球標準，更提升國際資本市場競爭力。本次論壇邀集三大產業領袖，分別為李長榮化工董事長洪再興、華邦電子董事長焦佑鈞，以及晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正，以企業導入IFRS國際永續揭露準則歷程，提供實務指引與前瞻視野，緩解後續中小企業接軌焦慮。