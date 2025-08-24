快訊

國銀新南向設點超前達標 為何最愛印度？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為印度一間外包公司。 路透
圖為印度一間外包公司。 路透

國銀海外市場布點，從日本轉向印度。據金管會到7月底統計，國銀對新南向新設據點已達七處，其中有四家，包括中信銀、玉山銀、國泰世華銀、北富銀全選印度設點，印度儼然成為國銀海外插旗的熱區。

國銀去年隨台積電（2330）引發的台廠供應鏈鏈腳步赴日本設點，今年則看好印度經濟成長動能，「從愛日本變愛印度」，也因印度轉熱，讓金管會新南向新設3處的目標，已超額達標。

為何印度成熱區？金管會認為，主因是印度當地商機、產業需求高。據亞洲開發銀行7月最新經濟展望中，印度GDP增速是6.5%，受關稅衝擊僅下修0.2個百分點遠低於整體東南亞的0.5%，仍是新興亞太區成長最快的經濟體。

銀行主管說，印度政府資本支出強勁，抵銷了外部關稅不確定性，基本面穩健，外資也持續流入，展現印度競爭優勢，也讓台資銀行搶進。

金管會核准國銀赴新南向新設七處中，中信銀、玉山銀、國泰世華銀、北富銀等四家全赴印度設點，等於占了近六成，另台新銀赴菲律賓設辦事處、永豐銀赴澳洲設雪梨分行，及上海商銀將柬埔寨子公司改制為子行。

進一步以7月前三大新增放款銀行觀察，台北富邦銀行7月新增60億元最強也是該行今年單月新高，累計前七月放款新增200億元，居同業之冠，中信銀新增94億元次之，國泰世華銀新增90億元居第三。

