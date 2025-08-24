印度撐盤！國銀新南向放款7月急增 全年為何難達標？

據金管會統計到2025年7月底，國銀對新南向18國放款餘額1兆8,125億元，單月大增505億元寫近16個月新高，終結連三個月衰退。累計前七月放款衰退幅度已收斂到80億元，顯示下半年放款動能逐漸回溫。

金融圈認為，隨著新南向主要國家關稅水準多已底定，市場利空出盡，第四季放款量有望維持穩定。

銀行主管指出，7月放款回升主因有二：其一，美元7月反彈，多數以美元計價的海外放款折算為新台幣時自然「增胖」；其二，關稅不確定性逐步消退，加上東協供應鏈移轉效應，帶動資金需求回升。

若以7月底新台幣兌美元匯率29.916元換算，國銀對新南向地區實際放款606億美元，單月增加16.6億美元，月增額寫至少三年新高，顯示不僅帳面回升，實質放款動能也已復甦。

觀察區域市場，印度持續扮演新南向放款熱點。據金管會統計，7月國銀對印度放款增加34億元，連兩月成長，累計前七月新增放款344億元，居新南向各國之冠。

即便美印關稅談判仍未定案，但印度在供應鏈轉移中地位愈加凸顯。據數據顯示，今年4~5月兩個月印度手機出口金額首度超越大陸，成為美國最大手機供應來源，凸顯跨國企業在關稅不確定性下，正加速押注印度市場，也同步推升台資銀行在當地的放款需求。

不過，若拉長時間觀察，放款表現仍顯疲軟。據統計，首季國銀對新南向新增放款758億元，但第二季受關稅政策與新台幣急升，單季放款轉減1,342億元，前七月累計仍小幅衰退80億元。

換言之，雖然7月單月大幅回溫，但僅能彌補部分上半年失血，全年新增放款進度依舊落後。

依金管會規劃，2025年全年國銀新南向放款新增目標是728億元，但前七月不增反減，等於達成率為零。

銀行圈估算，若要在剩餘五個月完成目標，放款量需增加至少808億元，相當於每月平均要成長逾160億元。

以上半年「拉貨潮」已提前透支需求，加上全球景氣復甦不明朗來看，第四季很難再出現爆發性需求，達標壓力極大。

一旦全年達標率無望，將是2020年、近五年來再現未達標。2020年因全球疫情爆發，全年國銀新南向放款僅新增52億元，達標率僅8.75%。

金融圈認為，即便新南向放款動能在印度市場見到亮點，但整體需求能否維持仍待觀察。