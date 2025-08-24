安聯人壽推出全新「健康禮賓服務」 升級保戶加值服務

安聯人壽致力實踐「守護前行 精彩可期」(We Secure Your Future)的品牌精神，三十而立的安聯人壽持續以穩健的步伐，大步向前，在各方面亦積極升級轉型，不斷升級保戶加值服務；安聯人壽融入新發展格局，創新「保險=產品+服務+更多風險解決方案」模式，宣布正式推出全新升級的「健康禮賓服務」，領先同業從健康預防、醫療諮詢、就醫治療、居家關懷等，提供專業客製化的健康醫療禮賓過程，讓VIP客戶享有一站式完整服務。

安聯人壽全新「健康禮賓服務」，推進實現「保險保障+健康管理」的雙重功能！近年來，國人健康意識抬頭，對於高資產客群而言，除了財富管理外，健康管理也逐漸受到重視。

安聯人壽表示：「安聯人壽長期透過調查及數據分析了解消費者需求，我們發現，高資產客戶在追求財富增長和資產配置的同時，也越來越重視健康風險，他們認為前兩大最重要的保障需求為醫療保障及資產規劃，其中尤其關注醫療費用的大筆支出是否會影響原有的資產規劃與傳承；因此我們從預防勝於治療的概念出發，思考如何讓客戶能積極掌握醫療自主性的需求，推出全新升級的『健康禮賓服務』，協助高價值客戶不用面對醫療與資產傳承的兩難，可以更無後顧之憂地守護自己與家人的健康與未來。」安聯人壽全新規劃的VIP健康禮賓服務，同一要保人投保安聯人壽保單，每年1、4、7及10月月中計算要保人有效主契約，保單管理資產規模(AUM)換算累積達新台幣800萬元以上者，即可獲得資格，享有整合健康諮詢、醫療協助及居家生活關懷等一站式尊榮健康管理體驗。

事前預防勝於事後理賠，安聯人壽表示，公司所銷售的每一張保單，承載了對保戶一輩子的承諾，從真心關心客戶的生活開始，透過保戶活動舉辦及特色加值服務推行，提供無微不至的尊榮禮遇，讓保戶從中了解自己投保的壽險公司，並進一步體認保險的重要性。為使客戶服務更具豐富性，除了原本的免費體檢及「世界安全護照」加值服務，讓保戶享24小時全年無休的海外醫療、旅遊及法律協助專線諮詢之外，今年更針對高價值客戶推出「健康禮賓服務」，提供個人化健康生活建議、醫療諮詢、門診安排等全方位照護。安聯人壽表示，「健康禮賓服務」由專業團隊提供包括線上醫師健康諮詢、專科專症推薦、VIP特約門診/健保門診安排、專人陪診安排等七大項專屬服務，協助客戶在需要時獲得正確資訊與資源支援，更進一步落實「以人為本」的服務精神。安聯人壽表示：「在後疫情時代，民眾對健康的重視與日俱增。我們希望透過這項升級服務，讓保戶不只是在面臨疾病時獲得幫助，更能在日常生活中主動積極守護健康、提升生活品質，守護自己與摯愛的健康未來。」

安聯人壽深耕台灣30年，始終致力於追求與時俱進，以創新、符合潮流趨勢的商品及友善的貼心服務，讓保險不再只是「事後理賠」的工具，更能達到「事前預防」的功能，幫助國人擁抱健康好生活。今年推出VIP專屬的健康禮賓服務，透過提供專業健康諮詢及便利的醫療安排，協助保戶獲得最佳醫療資源，讓他們安心享受生活、體驗安聯人壽所帶來的溫暖守護；未來亦將持續致力於瞭解客戶需求，從滿足客戶需求出發，提升各項客戶服務體驗，為客戶創造更多元的體驗與享受。