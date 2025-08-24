國銀新南向放款終結連3個月下滑 前7月增幅印度居冠

金管會統計顯示，國銀7月底對新南向國家授信餘額達新台幣1兆8125億元，終結連3個月下滑，單月轉為增加505億元。觀察國銀對新南向放款地區前7月成長狀況，以印度前7月增加344億元居冠，其次為新加坡增104億元。

金管會配合新南向整體政策，提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元，年底總餘額目標達1兆8932億元。

新台幣7月單月轉呈小貶0.05%，金管會統計顯示，截至7月底，本國銀行對新南向國家授信餘額1兆8125億元，終結放款連續3個月下滑，7月轉為月增505億元。不過，跟去年12月底相比，今年前7月國銀新南向授信餘額減少近80億元，金管會指出，由於銀行海外放款多以美元計算，部分銀行提到，主因是今年4月至7月新台幣升值，導致轉換後金額減少所致。

如果跟去年底相比，觀察國銀新南向放款餘額前7月增加金額前5大銀行，首先是台北富邦銀行增幅200億元，其次是中信銀增94億元，再來是國泰世華銀90億元，元大銀行43億元，以及凱基銀行增41億元。

截至7月底，國銀對新南向國家授信總餘額較去年底增加最多的國家，以印度增幅344億元居冠，新加坡增加104億元居次。金管會指出，主要是因為兩地經濟相對活絡，推升企業授信需求。