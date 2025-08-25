保險小百科／水稻收入保險 分基本、加強型

為提高稻米產業競爭力，穩定農民收入，水稻收入保險自2022年起開辦，保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害。

農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助。為配合農業天然災害救助辦法調整稻米救助額度，自今年度起提高基本型保險理賠金額，與稻米救助額度一致，即當各鄉鎮市區平均產量減產超過二成，每公頃理賠金額由1.8萬元提高至2萬元。

「加強型」保險是當鄉鎮產量減產超過5%（1期作）即啟動理賠，今年起放寬繳售公糧者亦得投保。另農業部補助保費50%，部分縣市政府亦加碼補助，且農民最低只要繳交一成保費，保單即可生效。